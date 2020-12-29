Rus ve Ukraynalı turistler Palandöken'e hayran kaldı - Son Dakika

Rus ve Ukraynalı turistler Palandöken'e hayran kaldı

29.12.2020 11:59
Rus ve Ukraynalı turistler Palandöken'e hayran kaldı, System.String[]

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken, yıllar sonra bu sezon Rus ve Ukrayna başta olmak üzere Avrupa ülkelerinden çok sayıda turisti ağırlıyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken, yıllar sonra bu sezon Rus ve Ukrayna başta olmak üzere Avrupa ülkelerinden çok sayıda turisti ağırlıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bazı ülkelerdeki kayak merkezlerinin sezon öncesi yaşadığı belirsizlik, yabancı turistlerin gözünü modern tesisleri ve uzun pistleriyle kayakseverlerin uğrak yeri olan Palandöken'e çevirmesine neden oldu.

Havalimanına 20, kent merkezine ise sadece 4 kilometre uzaklığıyla ziyaretçilerine kolay ulaşım ve konaklama imkanı sunmanın yanı sıra birçok kış sporunun rahatlıkla yapılabildiği Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezine kış sezonunda tatil için gelenler arasında Ukrayna, Rusya, Moldova ile bazı Avrupa ülkelerinden gelen 1000'e yakın yabancı turist bulunuyor.

Geçen yıl yoğun sis ve olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda uçak seferinin iptal edildiği kentte, bu yıl hizmete alınan ve Türkiye'deki çok nadir havalimanında bulunan CAT 3A sistemi sayesinde uçakların kolayca iniş yaptığı Erzurum'a, önümüzdeki hafta farklı ülkelerden iki ayrı turist kafilesi daha gelecek.

Yeni yıla Palandöken'de girecekler

Kayak merkezindeki 5 yıldızlı otelleri, yenilenen mekanik tesisleri, bungalov evleriyle turistleri cezbeden Palandöken'de, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliğinin (TÜRSAB) girişimiyle kayak yapma imkanı bulan yabancı turistler yeni yıla da Palandöken'de girecek.

Kayağın yanı sıra snowboard, kayak, trekking, buz tırmanışı gibi birçok kış sporunun rahatlıkla yapılabildiği merkezde doyasıya tatil yapan turistler, Palandöken'e hayran kaldı.

TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu Bölge Temsil Kurulu Başkanı Kürşat Özeken, AA muhabirine, direk uçuşlarla yabancı turistlerin Erzurum'a gelmesinin Palandöken'e olan ilgiyi arttırdığını söyledi.

Palandöken Kayak Merkezi'nde kayağın keyfini çıkartan yabancı turist bandının 700 ile 1000 arasında olduğunu ifade eden Özeken, "Şuan Palandöken'de 700 ile 1000 arasında misafir var. Bu sayı her geçen gün artacak. Mart ayının sonuna kadar haftada iki kez yapılan direkt seferlerin sayısının artırılmasını istiyoruz. Çünkü buraya gelen turistler muhteşem buldukları Palandöken'i öve öve bitirmiyor." diye konuştu.

"Turistlerin gözlerini yeniden Palandöken'e çevirmesini sağladık"

Özeken, kayakta kaybedilen Avrupa pazarının yeniden kazanılması için önemli bir fırsat yakalandığını belirterek, salgın sürecinin ülkede iyi yönetilmesi nedeniyle turistleri geri kazandıklarını dile getirdi.

Daha önce Rus, Ukrayna ve Polonya pazarını kaybettiklerini anlatan Özeken, şöyle konuştu:

"Pandemiden Avrupa'daki pazarın da kapalı olması nedeniyle bu ülkelerdeki turistlerin gözlerini yeniden Palandöken'e çevirmesini sağladık. Bu ülkelerdeki turistleri Türkiye ve Palandöken'e çekmeye başladık. Görüşmeler neticesinde burada bulunan misafirlerin görüşleri de bizim için çok önemliydi ve karın kaliteli olması, kristal karın bulunması gibi artılar gelenlerin memnun olmasını sağladı. Bizlere başka bir yerde 'bu şekilde tat ve lezzet almadık' ifadelerini kullanıyorlar. Gelen misafirlerin söylemleri çok olumlu."

Özeken, Palandöken'de kesintisiz 15 kilometre kayak yapılan bir pistin bulunduğuna işaret ederek, toplam 70 kilometre uzunluğundaki pistlerini gören misafirlerin beklediklerinin üstünde bir kayak merkeziyle karşılaştıklarını kendilerine ilettiğini aktardı.

Tatilini Palandöken'de geçiren Rus turist Lera Tonchova ise Türkiye'ye ilk kez geldiğini ve tesisleri çok beğendiğini anlatarak, "Burası muhteşem, pistleri çok güzel. Havası, insanları çok ilgili, başka yerde böyle bir hava yok. Palandöken ile dünyanın çeşitli yerlerindeki kayak merkezlerini karşılaştırdığımızda, Erzurum'un daha iyi bir noktada olduğunu gördük." ifadelerini kullandı.

"Gelecek yıllarda da gelmeyi düşünüyorum"

Ukraynalı turist Aleksandar Argovic de Palandöken'e gelecek yıllarda da gelmeyi düşündüğünü aktardı.

Palandöken'e arkadaş gruplarının da gelmesini sağlayacağını ifade eden Aleksandar Argovic, şunları kaydetti:

"Burayı çok güzel buldum. İnsanların karşılaması, samimiyeti çok güzel. Her şey mükemmel. Gelecek yıllarda da gelmeyi düşünüyorum ama tek gelmeyi düşünmüyorum. Arkadaşlarımla gruplar halinde gelmeyi çok istiyorum. Ukrayna'daki kayak merkezleriyle karşılaştırdığımda buranın havası, karı kayak yapmak için çok daha uygun ve güzel bir yer."

Çocuklarıyla kayak tatilinde bulunan Ukraynalı Olga Beartur kente ilk kafileyle geldiğini ve pistler ile otelleri çok beğendiğini belirtti.

Çocuklarının da merkezi çok beğendiğini dile getiren Beartur, "Teknik sistem de güzel ve gondolların binişleri rahat. otellerde Rusça bilenler az ama biraz daha fazla Rusça bilen olsa daha iyi olur. Bizim için ve çocuklar için yeni aktiviteler yapılacaklarmış, bunlar da olunca daha güzel olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna, Türkiye, turist, Rus, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Rus ve Ukraynalı turistler Palandöken'e hayran kaldı - Son Dakika


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