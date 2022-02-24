Rus ve Ukraynalı yolcuların İstanbul Havalimanı'nda bekleyişi sürüyor - Son Dakika
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Rus ve Ukraynalı yolcuların İstanbul Havalimanı'nda bekleyişi sürüyor

24.02.2022 13:46

Rus ve Ukraynalı yolcuların İstanbul Havalimanı'nda bekleyişi sürüyor Rus ordusunun Ukrayna'ya saldırı başlatmasının ardından hava sahaları kapanan iki ülke vatandaşları İstanbul Havalimanı'nda beklemeye devam ediyor.

Rus ve Ukraynalı yolcuların İstanbul Havalimanı'nda bekleyişi sürüyor

İSTANBUL - Rus ordusunun Ukrayna'ya saldırı başlatmasının ardından hava sahaları kapanan iki ülke vatandaşları İstanbul Havalimanı'nda beklemeye devam ediyor. Ukraynalı bir vatandaş ise Ruslan Lomovytskyi, "Rusya bizim ülkemize saldırdı. Bu nedenle burada kaldık. Bilet değişikliği yapıp Polonya'ya gitmeye çalışıyoruz. Varşova'ya gidip oradan Kiev'e gitmeyeceğiz çalışacağız" dedi

Bugün sabah saatlerinde Rus birliklerinin Ukrayna'ya girmesinin ardından havayolu şirketleri bu iki ülkeye uçuşlarını durdurdu. Tatil için Türkiye'ye gelen ve dönecekleri gün savaş nedeniyle uçuşları iptal olan Ukrayna ve Rus yolcuları İstanbul Havalimanı'nda beklemeye devam ediyor.

"Ülkemize dönmek istiyoruz "

Hava yolu temsilcisinden bilgi almaya çalıştık ancak herhangi bir bilgi almadığını söyleyen Ukraynalı bir vatandaş Anna Shcherbakova, "Ukrayna ve Rusya hava sahası kapalı. Biz bundan dolayı burada kaldık. Uçuşumuzun iptal edilmesinden dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Açız, şu içmek istiyoruz. Çocuklar da var yanımızda. Tatil için buraya gelmiştik annem ve anneannemle. Anneannemin ilk uluslararası uçuşu. Şimdi buradayız ve ne yapacağımızı ilmiyoruz. Rusya hükümetinin bizim için bir şeyler yapmasını umuyoruz ve ülkemize dönebiliriz. Burada kalmak istemiyoruz. Herhangi bir bilgi almadık. Hava yolu temsilcisinden bilgi almaya çalıştık ancak herhangi bir bilgi alamadık. Lütfen bizim gibi Rus turistlere evlerine dönmeleri için yardım edin" dedi

"Savaş çok kötü"

Hava sahası kapalı olduğu için Polonya üzerinden tren ile ülkelerine gitmeyi düşündüklerini söyleyen Ruslan Lomovytskyi, "Uçuşumuz iptal edildi. Rusya bizim ülkemize saldırdı. Bu nedenle burada kaldık. Bilet değişikliği yapıp Polonya'ya gitmeye çalışıyoruz. Varşova'ya gidip oradan Kiev'e gitmeyeceğiz çalışacağız. Varşova'dan bulabilirsek tren, otobüsle Kiev'e gideceğiz. Bir gün otelde kalıp yarın Polonya'ya gideceğiz. Akralarımızla konuştuk. Durum şimdilik normal, panik yok. Sabah saatlerinde durum çok kötüydü. Savaş çok kötü. 7 yıl Kiev'de yaşadım. Donbas yakınlarında bir kentte doğdum. Rus saldırıları nedeniyle Kiev'e taşındık. Savaş yine başladı" diye konuştu.

Çok sayıda insanın Kiev'i terk ettiğini söyleyen ise Yelyzaveta Lomovytska, "Çok sayıda insan Kiev'i terk etti. saat 5'te sakin değildi. Her şeyin sakinleşmesini ve normale dönmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Rus ve Ukraynalı yolcuların İstanbul Havalimanı'nda bekleyişi sürüyor
Rus ve Ukraynalı yolcuların İstanbul Havalimanı'nda bekleyişi sürüyor
Rus ve Ukraynalı yolcuların İstanbul Havalimanı'nda bekleyişi sürüyor

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İstanbul Havalimanı, Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rus ve Ukraynalı yolcuların İstanbul Havalimanı'nda bekleyişi sürüyor - Son Dakika


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