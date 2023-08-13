Rus ve Ukraynalılar Antalya'da kaçak taksicilik yapıyor - Son Dakika
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Rus ve Ukraynalılar Antalya'da kaçak taksicilik yapıyor

Son Güncelleme: 13.08.2023 12:36

Antalya'da savaş sonrası yerleşik yaşama geçen Rus ve Ukraynalılardan bazıları yabancı plakalı araçlarıyla kaçak taksicilik yaparken tespit edildi. Alanya'da ise Ukrayna plakalı bir çekici, arıza yapan Ukrayna plakalı otomobili taşırken görüldü ve araç bağlandı. Rus ve Ukraynalıların evlerini kayıt dışı kiraya vermesi sorununa, bu kez kaçak taksicilik yapanlar eklendi. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, yerleşik Rus ve Ukraynalıların kendi aralarında taksicilik yapmaya başladıklarını belirterek, Türk vatandaşlarına iş bırakmadıklarını söyledi. Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya ise Rus ve Ukraynalıların taşımacılık sektöründe faaliyet gösterdiğini ve denetimlerin yetersiz olduğunu ifade etti.

Antalya'da savaş sonrası yerleşik yaşama geçen Rus ve Ukraynalılardan bazıları yabancı plakalı araçlarıyla kaçak taksicilik yaparken tespit edildi. Alanya'da ise Ukrayna plakalı bir çekici, arıza yapan Ukrayna plakalı otomobili taşırken görüldü ve araç bağlandı.

2 ÜLKEDEN GELENLERİN SAYISI 100 BİNİ AŞTI

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası iki ülkeden Antalya'ya gelenlerin ve yerleşik yaşama geçenlerin nüfusu 100 bini aştı. Göç nedeniyle birçok sektörde ve kent ekonomisindeki olumlu yansımaların yanı sıra, birçok olumsuzluk da yaşanıyor. Turizm sektöründe otelcilerin gündeme getirdiği, Rus ve Ukraynalıların evlerini günlük, haftalık apart, pansiyon gibi kayıt dışı kiraya vermesi sorununa, bu kez kaçak taksicilik yapan, hatta yabancı plakalı çekiciyle hizmet verenler eklendi.

Antalya'da Rus ve Ukraynalılar kaçak taksicilik yapıyor! Yabancı plakalı çekici bile var

"KAÇAK TAKSİCİLİK, EMLAKÇILIK YAPIYORLAR"

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, yerleşik Rus ve Ukraynalıların kendi aralarında taksicilik yapmaya başladıklarını belirterek, "Alanya'daki oda başkanımız bunların kendi transferlerini kendilerinin yaptığını, kendi plakalarıyla cirit attıklarını aktardı. Bizde resimleri de var. Şu an taksicilik de, emlakçılık da yapıyorlar. Kendi aralarında WhatsApp grupları var, bu gruplardan alışverişi, ev kiralamalarını kendileri yapıyor. Türk vatandaşlarına iş bırakmıyorlar. Emlakçılar odası başkanımız, bu konuda Vergi Dairesi Başkanlığı ile ciddi bir çalışma yapıyor. Hatta bunlara yönelik baskın ve denetimler de yapılıyor ama kanunların verdiği yetkilere göre uygulanan cezalar çok caydırıcı olmuyor. O yüzden işlerine devam ediyorlar. Bu tür nedenlerle esnafımız mağdur oluyor" dedi.

Antalya'da Rus ve Ukraynalılar kaçak taksicilik yapıyor! Yabancı plakalı çekici bile var

"BUNLAR KENDİ ARALARINDA WHATSAPP GRUBU KURMUŞ"

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş sonrası iki ülkeden yabancı yerleşimin hızlı artığını söyleyen Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya, "Rusya'dan savaşmamak, Ukrayna'dan can havliyle geldiler. Belirli parayla geldiler ve ellerindeki kaynakları harcadılar. Kaynaklar bittikten sonra evde kuaförlükten yemek yapıp satmaya, Rus veya Ukrayna plakalı araçlarıyla taksicilikten emlakçılığa hepsi bir arayış içine girdi. Bu durumdan ilk başta etkilenen sektörlerden biri de taşımacılık sektörü. Bunlar kendi aralarında WhatsApp grubu kurmuş. Buradan haberleşme sağlayıp, taşımacılık yapıyorlar. Hatta Alanya'da bazı sokaklardaki aydınlatma direkleri, otobüs duraklarına taksi için karekod oluşturup, asmışlar. Aslında bunların birçoğunun oturma izin süreleri de bitmiş, araçların giriş çıkış süreleri geçmiş. Denetimlerde bunlar çıkıyor. Bağlanan araçlar oldu, trafik para cezaları uygulanıyor" diye konuştu.

Antalya'da Rus ve Ukraynalılar kaçak taksicilik yapıyor! Yabancı plakalı çekici bile var

"UKRAYNA PLAKALI ÇEKİCİ, OTOMOBİLİ ÇEKİYORDU"

Kaçak taksicilik yapan çok sayıda Rus ve Ukrayna plakalı aracın tespit edildiğini bildiren Ali Akkaya, geçen günlerde çok ilginç bir şeyle karşılaştıklarını belirterek, "Alanya'da cadde üzerinde Ukrayna plakalı bir çekici, Ukrayna plakalı bir otomobili taşıyordu. Çekici çok ilginçti. Ukrayna plakalı bir çekiciyi, Ukrayna plakalı otomobili çekerken belirledik. Önce sigorta şirketinin göndermiş olabileceği düşünüldü, sonra yasak olduğu belirlendi ve araç bağlandı. Sonra bir daha piyasada gözükmedi. Bu konulara ilişkin esnek davranılmamasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Antalya'da Rus ve Ukraynalılar kaçak taksicilik yapıyor! Yabancı plakalı çekici bile var
Kaynak: DHA
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