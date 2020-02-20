Rus vekilden 'İdlib' açıklaması: Gerginlik yakında yatışır - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Rus vekilden 'İdlib' açıklaması: Gerginlik yakında yatışır - Son Dakika Ekonomi

Rus vekilden 'İdlib' açıklaması: Gerginlik yakında yatışır

24 dakika önce

Duma'nın Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Şvıtkin, "İdlib'deki karmaşıklık nedeniyle oluşan bir türlü gerginliğin yatışacağından eminim" açıklamasında bulundu.

Rus vekilden 'İdlib' açıklaması: Gerginlik yakında yatışır, System.String[]

Duma'nın Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Şvıtkin, " İdlib'deki karmaşıklık nedeniyle oluşan bir türlü gerginliğin yatışacağından eminim" açıklamasında bulundu.

İdlib, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:38 
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