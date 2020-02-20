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Rus vekilden 'İdlib' açıklaması: Gerginlik yakında yatışır
24 dakika önce
Duma'nın Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Şvıtkin, "İdlib'deki karmaşıklık nedeniyle oluşan bir türlü gerginliğin yatışacağından eminim" açıklamasında bulundu.
Duma'nın Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Şvıtkin, " İdlib'deki karmaşıklık nedeniyle oluşan bir türlü gerginliğin yatışacağından eminim" açıklamasında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:38
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