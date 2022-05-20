Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'dan yamaç paraşütüyle atlayan Rus turist, kayalıklara düşerek yaralandı.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın bin 200 metre pistinden Rus pilot Alexsander Trifonow (36) single (tekli) uçuş yaptı.

Trifonow, iniş sırasında Doğa Kamp mevkisinde bulunan kayalıklara düştü.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye JAK timi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Trifonow'un yaralandığını belirledi.

Alandan alınan Trifonow, bölgeye gelen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Rus turist olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.