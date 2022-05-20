Babadağ'dan yamaç paraşütüyle atlayan Rus turist, kayalıklara düşerek yaralandı - Son Dakika
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Babadağ'dan yamaç paraşütüyle atlayan Rus turist, kayalıklara düşerek yaralandı

20.05.2022 12:41

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'dan yamaç paraşütüyle atlayan Rus turist, kayalıklara düşerek yaralandı.

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'dan yamaç paraşütüyle atlayan Rus turist, kayalıklara düşerek yaralandı.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın bin 200 metre pistinden Rus pilot Alexsander Trifonow (36) single (tekli) uçuş yaptı.

Trifonow, iniş sırasında Doğa Kamp mevkisinde bulunan kayalıklara düştü.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye JAK timi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Trifonow'un yaralandığını belirledi.

Alandan alınan Trifonow, bölgeye gelen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Rus turist olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Babadağ'dan yamaç paraşütüyle atlayan Rus turist, kayalıklara düşerek yaralandı
Babadağ'dan yamaç paraşütüyle atlayan Rus turist, kayalıklara düşerek yaralandı
Babadağ'dan yamaç paraşütüyle atlayan Rus turist, kayalıklara düşerek yaralandı
Babadağ'dan yamaç paraşütüyle atlayan Rus turist, kayalıklara düşerek yaralandı
Babadağ'dan yamaç paraşütüyle atlayan Rus turist, kayalıklara düşerek yaralandı
Babadağ'dan yamaç paraşütüyle atlayan Rus turist, kayalıklara düşerek yaralandı
Babadağ'dan yamaç paraşütüyle atlayan Rus turist, kayalıklara düşerek yaralandı
Babadağ'dan yamaç paraşütüyle atlayan Rus turist, kayalıklara düşerek yaralandı
Babadağ'dan yamaç paraşütüyle atlayan Rus turist, kayalıklara düşerek yaralandı

YORUMLAR
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Rus turist paraşütle zorunlu iniş yaptı, 3 saatte kurtarıldı Rus turist paraşütle zorunlu iniş yaptı, 3 saatte kurtarıldı Kayalık alana düşen Rus turisti JAK timi kurtardı Kayalık alana düşen Rus turisti JAK timi kurtardı
Kaynak: AA

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