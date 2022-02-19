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Rus yanlısı ayrılıkçılar Ukrayna sınır kapısına ateş açtı - Son Dakika

Rus yanlısı ayrılıkçılar Ukrayna sınır kapısına ateş açtı

19.02.2022 17:57

Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Ukrayna Sınır Muhafızları'na bağlı Schastye (Mutluluk) sınır kapısına ateş açtı.

Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Ukrayna Sınır Muhafızları'na bağlı Schastye (Mutluluk) sınır kapısına ateş açtı.

Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları Teşkilatı'ndan yayınlanan görüntülerle birlikte yapılan açıklamada, Ukrayna kontrolündeki Schastye Sınır Kapısı'nın ateş altına alındığı duyuruldu. Ayrılıkçılar tarafından açılan ateş anında kontrol noktasında bulunan bir görevli o anları anbean kayıt altına alırken, şaşkınlığını da gizleyemedi. Görüntülerde, görevlinin yanından geçen kurşunların sesi de çok net bir şekilde duyuldu.

(Bekir Keskin/İHA)

Rus yanlısı ayrılıkçılar Ukrayna sınır kapısına ateş açtı
Rus yanlısı ayrılıkçılar Ukrayna sınır kapısına ateş açtı
Rus yanlısı ayrılıkçılar Ukrayna sınır kapısına ateş açtı

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Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rus yanlısı ayrılıkçılar Ukrayna sınır kapısına ateş açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rus yanlısı ayrılıkçılar Ukrayna sınır kapısına ateş açtı - Son Dakika
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