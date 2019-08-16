Son Dakika Haberleri: Rus yapımı 'avatar' robot Fedor Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidiyor
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Rus yapımı 'avatar' robot Fedor Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidiyor

1 saat önce

Rus Uzay Ajansı Roscosmos Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) 'Fedor' olarak bilinen humanoid robotu Skybot F-850'yi gönderiyor.

Rus Uzay Ajansı Roscosmos Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) 'Fedor' olarak bilinen humanoid robotu Skybot F-850'yi gönderiyor. Soyuz MS-14 uzay aracına yüklenecek olan robot 22 Ağustos tarihinde ISS'te olacak. Uzay istasyonunda iki hafta geçirecek olan robot 7 Eylül'de dünyaya geri dönücek.
Rus Uzay Ajansı, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 06:57 
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