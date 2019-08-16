Rus yapımı 'avatar' robot Fedor Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidiyor
1 saat önce
Rus Uzay Ajansı Roscosmos Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) 'Fedor' olarak bilinen humanoid robotu Skybot F-850'yi gönderiyor.
Rus Uzay Ajansı
Roscosmos Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) 'Fedor' olarak bilinen humanoid robotu Skybot F-850'yi gönderiyor. Soyuz MS-14 uzay aracına yüklenecek olan robot 22 Ağustos tarihinde ISS'te olacak. Uzay istasyonunda iki hafta geçirecek olan robot 7 Eylül
'de dünyaya geri dönücek.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 06:57
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