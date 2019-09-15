Son Dakika Haberleri: Rus yapımı SU-35 savaş uçağı İstanbul'da gösteri uçuşu yaptı
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Rus yapımı SU-35 savaş uçağı İstanbul'da gösteri uçuşu yaptı

1 saat önce

Rus yapımı SU-35 savaş uçağı İstanbul'da gösteri uçuşu yaptıİSTANBUL - Teknofest kapsamında Türkiye'ye gelen Rus yapımı SU-35 savaş uçağı, İstanbul'da gösteri uçuşu yaptı.

Rus yapımı SU-35 savaş uçağı İstanbul'da gösteri uçuşu yaptı

İSTANBUL - Teknofest kapsamında Türkiye'ye gelen Rus yapımı SU-35 savaş uçağı, İstanbul'da gösteri uçuşu yaptı. Yaklaşık 15 dakika süren gösteride SU-35 pilotu, uçağın tüm hünerlerini sergiledi.

Teknofest'te sergilenmek üzere önceki günlerde Atatürk Havalimanı'na gelen Rus yapımı yeni nesil savaş uçağı SU-35 bugün bir gösteri uçuşu yaptı. Saat 12.00'de başlayan SU-35'in Atatürk Havalimanı semalarındaki gösterisinde uçağın havada yapabildiği tüm hareketler sergilendi. Yaklaşık 15 dakika süren gösteride Rus yapımı SU-35'in havada dik durumda sabit kaldığı hareket en dikkat çekici olan gösteri arasında yerini aldı.

Rus yapımı SU-35 savaş uçağı İstanbul'da gösteri uçuşu yaptı

İstanbul, Genel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 01:18 Kaynak: İHA
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