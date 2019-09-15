Son Dakika Haberleri: Rus yapımı Su-35 savaş uçağı İstanbul semalarında
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Rus yapımı Su-35 savaş uçağı İstanbul semalarında

1 saat önce

Teknofest kapsamında Türkiye'ye gelen Rus yapımı Su-35 savaş uçağı, İstanbul'da gösteri uçuşu yaptı.

Teknofest kapsamında Türkiye'ye gelen Rus yapımı Su-35 savaş uçağı, İstanbul'da gösteri uçuşu yaptı. Yaklaşık 15 dakika süren gösteride Su-35 pilotu, uçağın tüm hünerlerini sergiledi.

Teknofest'te sergilenmek üzere geçtiğimiz günlerde Atatürk Havalimanı'na gelen Rus yapımı yeni nesil savaş uçağı Su-35, bugün bir gösteri uçuşu yaptı. Saat 12.00'de başlayan Su-35'in Atatürk Havalimanı semalarındaki gösterisinde uçağın havada yapabildiği tüm hareketler sergilendi. Yaklaşık 15 dakika süren gösteride, savaş uçağının havada dik durumda sabit kaldığı hareket ise en dikkat çeken gösteri oldu.

(Serdal Altıntepe/İHA)

Rus yapımı Su-35 savaş uçağı İstanbul semalarında

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 01:15 Kaynak: İHA
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