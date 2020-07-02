Rus yapımı yangın söndürme helikopteri göreve hazır - Son Dakika

Karabük'te, orman yangınlarıyla mücadele etmek üzere konuşlanan Rus yapımı yangın söndürme helikopteri eylüle kadar görev yapacak.



Orman Genel Müdürlüğü tarafından temmuz-eylül aylarında orman yangınlarıyla mücadele için kiralanan yangın söndürme helikopteri Karabük'te göreve başladı.



Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, orman yangınlarıyla mücadeleye güç katacak olan helikopterin, yangın açısından bölgenin en hassas yeri olan Karabük Orman İşletme Müdürlüğünün Cemaller Deposunda konuşlandırıldığı belirtildi.



30 Eylül 2020 tarihine kadar 3 ay süreyle Karabük'te bulunulacak helikopterin Kamov 32 tipi Rus yapımı olduğu, 3 ton su atma kapasitesine sahip olduğu aktarılan açıklamada, havada 2 saat 15 dakika kalabildiği ifade edildi.



Zonguldak Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı ve Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Pınar, Karabük Orman İşletme Müdürü Aydın Kırımlı, teknik elemanlar göreve başlayan helikopter ekibi ve Karabük merkezde bulunan yangın ilk müdahale ekibini ziyaret etti.



Helikopterin üçü pilot olmak üzere 5 kişilik mürettebatı bulunuyor. - KARABÜK