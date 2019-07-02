Rus yatırımcılara Urla'yı anlattı

İşadamlarına Urla'daki yatırım ve turizm olanaklarını anlatan Oğuz, Sibay kentiyle de 'kardeş şehir' olmak için "İyi Niyet Protokolü" imzaladı.

Rusya'nın özerk cumhuriyeti Başkortistan'da geçtiğimiz günlerde düzenlenen Zauralye All - Russian Invesment ekonomi ve yatırım fuarına Başkortistan Devlet Başkanı Radiy Khabirov, Sibay Belediye Başkanı Rüstem Afzalov,Rusya Ekonomik Kurul Başkanı Andrey Nazarov, ünlü Hollywood yıldızı Steven Seagal, Rusya Kırım İş ve Dostluk Vakfı Başkanı Yazdan Kaya, Rusya'nın önde gelen ticaret ve strateji kuruluşları ile Rusya Federasyonu ticaret odaları, sivil toplum kuruluşları ve iş örgütlerinin yanı sıra dünyanın en büyük 500 firmasının temsilcileri katıldı.

URLA'YA DEVLET DAVETİ

Başkortistan devletinin davetlisi olarak katıldıkları fuarda Urla'yı tanıttıklarını söyleyen Başkan Oğuz, "Rusya ile Türkiye arasındaki kültürel bağların güçlendirilmesi ve turizmin geliştirilmesi adına Urla'nın doğasını, gastronomisini, kültürel ve tarihi yanlarını, yatırım olanaklarını, tarımsal avantajlarını hazırladığımız sunumla katılımcılara anlattık" dedi. Fuarda gerek Rus işadamlarının gerekse dünyanın en büyük 500 firmasının temsilcilerinden yoğun ilgi gördüklerini belirten Başkan Oğuz, Rus işadamlarını yatırım yapmaya, Rus vatandaşları ise turist olarak Urla'ya gelmeleri için davet ettikleri kaydederek, "Önümüzdeki süreçte şirin ilçemiz Urla'da çok daha fazla Rus ev Başkurt Türk'ü görmeye hazır olun" dedi.

DEVLET BAŞKANINDAN TEŞEKKÜR

Başkortistan Devlet Başkanı Radiy Khabirov, Urla'nın hızla gelişen bir yatırım ve turizm bölgesi olduğunu vurguladı. Başkortistan ile Urla arasındaki bağın güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Khabirov, "Fuarı'da Urla'nın yatırım potansiyelini tanıtması ve belki de yeni bir turizm destinasyonu fikrinden hareketle Belediye Başkanı Sayın Burak Oğuz'u fuarımıza davet ettik. Urla'nın tarımdan turizme kadar her alandaki yatırım fırsatlarını bizlerle paylaştığı için kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'KARDEŞ KENT' GELİYOR

Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, ilçenin gördüğü yoğun ilginin sonucu Sibay Belediye Başkanı Rüstem Afzalov ile 'kardeş kent' olmak için 'iyi niyet protokolü' imzaladıklarını da sözlerine ekledi. Oğuz şöyle konuştu: "İmzaladığımız iyi niyet protokolü ile gerekli süreçlerin tamamlaması öngörülüyor. Bu süreçlerin bitmesiyle de Urla ile Sibay her alanda birbirine destek veren iki kardeş kent olacak. Enginarı, zeytinyağı, şarabı, üzümü, hurma zeytini, deniz ürünleri ve birbirinden lezzetli otlarının yanı sıra mavi bayraklı plajı, sahili, tarihi taş evleri ile Türkiye'nin en hızlı büyüyen ilçelerinden Urlamız yakın gelecekte dünyanın da gözünün çevrildiği bir konuma yükselecek."

Rusya'nın Yalta, Leningrad ve Moskova'da düzenlediği ekonomik forumlarının ardından ülkenin en büyük 4. forumu olan "Zauralye All - Russian Invesment Sabantuy" yatırım fuarı dünyanın en önemli firma temsilcilerini ağırladı. Toplam 3 gün süren fuarda birbirinden önemli yatırımcılar ve önemi hızla artan kentlerin yöneticileri sunumlar gerçekleştirdi.

Tüm Rusya Halkları Rusya İş ve Organizasyon Komitesi Eş Başkanı Andrey Nazarov yaptığı sunumunda, Başkortistan Cumhuriyeti ile Türkiye'nin ekonomik anlamda işbirliği içinde olduğunu vurguladı. Özellikle tarım alanında aktif olarak işbirliğinin devam ettiğini kaydeden Nazarov, "Petrokimya, inşaat ve turizm alanında işbirliğimiz sürmekte. Bölgelerarası işbirliğine özel önem veriyoruz. Ayrıca, 2019 yılı kültür ve turizm yılı olarak ilan edildi. Rusya ve Türkiye arasındaki kültürel bağların ve turizmin daha da artması için özel çaba sarf edeceğiz" diye konuştu.