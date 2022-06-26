Rus Yetkili: 14. Brıcs Zirvesi Küresel İstikrar İçin Önemli - Son Dakika
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Rus Yetkili: 14. Brıcs Zirvesi Küresel İstikrar İçin Önemli

26.06.2022 15:24
Rus Yetkili: 14. Brıcs Zirvesi Küresel İstikrar İçin Önemli

MOSKOVA, 26 Haziran (Xinhua) -- Rusya Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Alexey Gruzdev, kısa süre önce sona eren 14. BRICS Zirvesi'nin küresel istikrarın korunması ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması konusunda önem teşkil ettiğini söyledi.

MOSKOVA, 26 Haziran (Xinhua) -- Rusya Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Alexey Gruzdev, kısa süre önce sona eren 14. BRICS Zirvesi'nin küresel istikrarın korunması ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması konusunda önem teşkil ettiğini söyledi. Xinhua'ya konuşan Gruzdev, "Yüksek Kaliteli BRICS Ortaklığının Teşviki, Yeni Küresel Kalkınma Döneminin Başlangıcı" teması altında düzenlenen zirvenin, her zamankinden daha önemli hale geldiğini belirtti.

Gruzdev, günümüzün güçlüklerinin ulus aşırı doğası göz önüne alındığında BRICS ülkeleri de dahil olmak üzere, dünyanın önde gelen ekonomilerinin küresel istikrar ve sürdürülebilir kalkınma konusunda yakın koordinasyon içinde olmasının gerekli olduğunu ifade etti. Gruzdev, BRICS Yeni Sanayi Devrimi Ortaklığı'nı (PartNIR) güçlendirmenin şart olduğunu kaydetti. Gruzdev,"PartNIR, BRICS ülkelerinin sanayi sektöründeki sonuca dönük işbirliğini geliştirmeyi ve derinleştirmeyi amaçlıyor. Hükümet ve iş dünyası temsilcilerinden oluşan Rus delegasyonu, PartNIR forumuna her sene katılım gösteriyor. Forumun, hükümet ve iş dünyası arasındaki bağı güçlendirmek için iyi bir platform olduğu kanıtlandı" dedi.

Gruzdev, BRICS çerçevesindeki işbirliğinin her sene geliştiğini ve ortak yarar sağlayan işbirliğini genişletme potansiyelinin çok büyük olduğunu vurguladı. Rus yetkili, blok olarak birlikte, küresel GSYİH'nin büyüyen bir bölümünü teşkil etmeye devam ettiklerini ve BRICS ülkeleri arasındaki ticaretin güçlüklere rağmen geçen sene büyümesini sürdürdüğünü de sözlerine ekledi. Gruzdev, küresel ekonomik toparlanmanın ciddi zorluklarla karşı karşıya kalmasıyla ilgili olarak da "BRICS bir istikrar kalesi ve dünya ekonomisinin yeni yapılanması için bir lokomotif görevi görebilir" dedi. Gruzdev, BRICS ülkelerinden eşitliğe ve ortak çıkarlara saygıya dayalı ekonomik entegrasyon ve ticareti teşvik etmelerini beklediğini söyledi.

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Kaynak: Xinhua

Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rus Yetkili: 14. Brıcs Zirvesi Küresel İstikrar İçin Önemli - Son Dakika

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