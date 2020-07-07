Rus yetkiliden "Rusya'da ekonomik krizin en zorlu dönemi yeni başlıyor" uyarısı - Son Dakika

Rus yetkiliden "Rusya'da ekonomik krizin en zorlu dönemi yeni başlıyor" uyarısı

Rus devletine bağlı Skolkovo Vakfı Başkanı Arkadiy Dvorkoviç, Rusya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşadığı ekonomik zorlukların üstesinden hemen gelemeyeceğini belirterek, "Rusya'nın krizde en zorlu dönemi henüz yeni başlıyor.

Rus devletine bağlı Skolkovo Vakfı Başkanı Arkadiy Dvorkoviç, Rusya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşadığı ekonomik zorlukların üstesinden hemen gelemeyeceğini belirterek, "Rusya'nın krizde en zorlu dönemi henüz yeni başlıyor." dedi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, okulların açılmasını değerlendirdi: Ne yaparsanız yapın risk artacaktır
Sosyal medyada video paylaşmak için su birikintisine giren 17 yaşındaki genç boğuldu
ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nden resmen çekildi

Rusya'da bir dönem başbakan yardımcılığı görevini de yürüten Dvorkoviç, INNOPROM Uluslararası Sanayi Fuarı tarafından video konferans yoluyla düzenlenen toplantıda ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bazı "iyimser" ekonomistlerin, krizde dip noktasına ulaşıldığını ve Avrupa'nın toparlanmaya başladığını savunduğunu anlatan Dvorkoviç, "Bana kalırsa dip noktasına henüz ulaşmadık. Özellikle de Rusya'nın krizde en zorlu dönemi henüz yeni başlıyor." diye konuştu.

Krizin özellikle küçük ve orta boy işletmeleri (KOBİ) etkileyeceğini belirten Dvorkoviç, "KOBİ'lerin sorunları hala devam ediyor. Özellikle yaz sonuna, güz dönemine ve belki de yıl sonuna kadar sürecek." dedi.

KOBİ'lerin üç aydır beklemeye geçerek, "en iyisini umduklarını" söyleyen Dvorkoviç, "Şimdi bu şirketler kapanmaya başlayacaklar ve ilintili sorunlar kademeli bir şekilde artacak. Büyük şirketler ise yaz sonuna doğru üretimlerini kademeli bir şekilde artırmaya başlayacaklar. Fakat yine de kriz öncesi seviyelerden çok uzak olacaklar." ifadelerini kullandı.

Dvorkoviç, büyük şirketlerin üretimleri artırmasının, sorunların azaldığı anlamına gelmediğine işaret ederek, "Sorunlar sadece şimdilik daha az fark edilir olacak. Fakat büyük sorunlar birikecek ve kriz de bu nedeniyle kaybolmayacak. Maalesef, birçok sektörde büyük oyuncular pazarı terk edecekler. En başarılı şirketler ise hayatta kalacaklar. Hükümet, iş dünyasını desteklemek için elinden geleni yapıyor ancak günün sonunda bazı öncelikleri olmak zorunda." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Vladimir Kolıçev, bir süre önce yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle Rus federal bütçesindeki gelir kaybının 1 trilyon rubleyi geçtiğini bildirmişti.

Rusya Merkez Bankası, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 4 ila 6 arasında küçülmesini öngörüyor.

Arkady Dvorkovich, Avrupa, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 15:55 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rus yetkiliden 'Rusya'da ekonomik krizin en zorlu dönemi yeni başlıyor' uyarısı - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

16:38 Koronavirüs vakalarının arttığı Konya'da 2 ev için karantina uygulaması başlatıldı 16:16 Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi 16:03 ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu 14:21 3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu 14:05 Türkiye ile Çin ticari faaliyetleri kolaylaştırmak için anlaşma imzalayacak 13:41 38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı 11:55 Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi 10:13 Koronavirüs önlemlerini hiçe sayıp boğazda parti veren kadınlı erkekli gruba 154 bin lira ceza 10:08 ABD savaş gemisi "USS Porter" İstanbul Boğazı'ndan geçti 09:57 Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için "makarna" gibi şifreli kelimeler kullanmış 09:28 Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp 08:55 Gelibolu Yarımadası'nda dün çıkan orman yangınına arıcıların sebep olduğu düşünülüyor 08:32 Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor 08:05 Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti 07:24 Ünlü anketçinin çalışmasına göre, Türkiye'deki en büyük sorun ekonomi; çözüm AK Parti
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, okulların açılmasını değerlendirdi: Ne yaparsanız yapın risk artacaktır
22:21
Sosyal medyada video paylaşmak için su birikintisine giren 17 yaşındaki genç boğuldu
21:50
ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nden resmen çekildi
21:26
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
21:18
Son Dakika: İstanbul, Ankara, Kayseri, Kahramanmaraş ve Hatay'da asker uğurlama törenlerine yasak geldi
20:28
Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor
20:14
Aydın'da bir vatandaş "Tapulu malım" dediği yolu, ulaşıma kapattı
19:27
Son Dakika: Türkiye'de 7 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1053 yeni vaka tespit edildi
19:13
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! 5 ilçe alarm veriyor
18:29
Libya'da SİHA'lar Pantsir-S-1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü
17:13
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 22:50:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rus yetkiliden "Rusya'da ekonomik krizin en zorlu dönemi yeni başlıyor" uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]