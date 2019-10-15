Son Dakika Haberleri: Rus yetkililer ABD'nin Türkiye yaptırımlarını eleştirdi
Son Dakika Güncel Rus yetkililer ABD'nin Türkiye yaptırımlarını eleştirdi

Rus yetkililer ABD'nin Türkiye yaptırımlarını eleştirdi

1 saat önce

Rusya Parlamentosu'nun üst kanadı Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarının kendi için kamuoyuna yönelik olduğunu belirterek, "Bu yaptırımlar Türkiye için bir tehdit değil ve ona zarar vermeyecek.

Rus yetkililer ABD'nin Türkiye yaptırımlarını eleştirdi, System.String[]

Rusya Parlamentosu'nun üst kanadı Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarının kendi için kamuoyuna yönelik olduğunu belirterek, "Bu yaptırımlar Türkiye için bir tehdit değil ve ona zarar vermeyecek. Yaptırımların amacı yalnızca ABD'de kamuoyunu sakinleştirmek, daha fazlası değil." dedi.

Cabarov, Rus haber ajansı RİA Novosti'ye yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan kamuoyundaki baskı nedeniyle "yaptırım oyununu" oynamak zorunda kaldığını söyledi.

Söz konusu yaptırımların Türkiye açısından bir tehlike yaratmayacağına işaret eden Cabarov, "Bu yaptırımlar Türkiye için bir tehdit değil ve ona zarar vermeyecek. Yaptırımların amacı yalnızca ABD'de kamuoyunu sakinleştirmek, daha fazlası değil." diye konuştu.

Cabarov, Rusya'nın Türkiye'ye yönelik yaptırımlardan fayda sağlamak gibi bir amacının ise olmadığını savunarak, "Rusya, başka ülkelere uygulanan yaptırımlardan fayda sağlayan bir ülke değil. Biz ortaklarımıza son derece dürüst davranıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İşler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev de Facebook üzerinden ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını eleştirdi.

ABD yaptırımlarının dış politikadan ziyade iç siyaset için kullanıldığını belirten Kosaçev, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'deki operasyonu yaptırımlar nedeniyle durduracağını gerçekten düşünen var mı? veya İran'ın nükleer programını durduracağını? Sadece Trump'ın rakipleriyle sorunlarını belirli oranda çözüyor." ifadelerini kullandı.

Trump, Barış Pınarı Harekatı'nı hedef alarak, Türkiye'deki bazı kurum ve kişilere yaptırım öngören başkanlık kararnamesini dün imzalamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:48 Kaynak: AA
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