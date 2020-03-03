Rus yolcu uçağı, teknik arızadan dolayı havaalanına geri döndü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Rus yolcu uçağı, teknik arızadan dolayı havaalanına geri döndü - Son Dakika

Rus yolcu uçağı, teknik arızadan dolayı havaalanına geri döndü

7 saat önce

Başkent Moskova'dan İsviçre'nin Zürih şehrine hareket eden yolcu uçağında teknik bir arıza yaşanınca uçak havaalanına geri döndü.

Rus yolcu uçağı, teknik arızadan dolayı havaalanına geri döndü, System.String[]

Başkent Moskova'dan İsviçre'nin Zürih şehrine hareket eden yolcu uçağında teknik bir arıza yaşanınca uçak havaalanına geri döndü.


Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'ndan İsviçre'nin Zürih kentine gitmek için 10.50'de kalkış yapan Rus Aeroflot firmasına ait Boing yolcu uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra arıza yaptı. Uçağın arıza sensörlerinde meydana gelen sorun nedeniyle uçak kuleden tekrar iniş için izin istedikten sonra uçak, tekrar aynı havaalanına başarılı bir iniş yaptı. Yaşanan teknik arızadan sonra yolcuların uçaktan tahliye edildiği öğrenilirken uçaktaki arızanın giderilmesi için teknik uzmanların çalışma yaptığı ve arızanın giderilmesinden sonra yine aynı uçağın uçuşa hazırlanarak Zürih'e tekrar hareket edeceği açıklandı. - MOSKOVA

İsviçre, Moskova, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:53 Kaynak: İHA
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