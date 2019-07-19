Son Dakika Haberleri: Rus Youtuber Meksika'da 37 buçuk yıl hapis cezası aldı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Rus Youtuber Meksika'da 37 buçuk yıl hapis cezası aldı

33 dakika önce

Meksika'da yaşayan Rus Youtuber Alexei Makeev, şaka videosu çekerken bir Meksikalıyı öldürünce 37 buçuk yıl hapis ve 10 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Rus Youtuber Meksika'da 37 buçuk yıl hapis cezası aldı, System.String[]
Meksika'da yaşayan Rus Youtuber Alexei Makeev, şaka videosu çekerken bir Meksikalıyı öldürünce 37 buçuk yıl hapis ve 10 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Rusya'da yaşadığı dönemde internete yüklediği videoları ile fenomen olan Aleksei Makeev, daha farklı videolar çekmek amacıyla Meksika'nın Cancun şehrine yerleşti. Uzun süredir Meksika'da yaşayan Rus asıllı fenomen, yerli halka yaptığı şakalarla burada da adından bahsettirmeyi başardı.

İki yıl önce yeni bir video kayda aldığı sırada şakanın dozunu kaçıran Rus asıllı fenomen, Meksikalı bir grup tarafından saldırıya uğrayarak linç edilmek istendi. Kendini savunmak isteyen Makeev ise çıkardığı bıçak ile bir Meksikalıyı öldürdü. Uğradığı saldırı sonucu beyin hasarı geçiren Makeev, tedavi amacıyla bir süreliğine ilaçla komada tutuldu. Taburcu olduktan sonra ise tutuklanan Rus fenomen cezaevine gönderildi.

Cancun'da hakim karşısına çıkan Makeev, ifadesinde yalnızca kendini savunduğunu ve cinayetin nefsi müdafaa olduğunu söyleyerek kendisine en düşük cezanın verilmesini istedi. Çarşamba günü düzenlenen duruşmanın sonucunda mahkeme heyeti, Rus asıllı fenomeni 37 buçuk yıl hapis ve 10 bin dolar para cezasına çarptırdı.

Rus diplomatlar, mahkemenin verdiği kararın ardından ceza ile ilgili çalışma başlatırken, Meksika'da hapis cezasına çarptırılan fenomenin ise Rusya'ya iade talebinde bulunmadığı açıklandı.

Mahkemenin verdiği karar ile hapse mahkum edilen Makeev'in cezasını Meksika'da çekecek olması ülkede birçok kişinin tepkisini çekiyor. İnternet kullanıcıları başlattığı bir imza kampanyasında, Meksika'da kalıcı oturum izni almış olan Rus asıllı Aleksei Makeev'in sınır dışı edilmesini istiyor. Kampanyayı 8 binden fazla kişi imzaladı. - CANCUN
Meksika, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


FaceApp'e FBI soruşturması istendi Meclis tatildeyken çalışabilmesine ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı Erhan Çelik'ten gözaltı iddiasına sert tepki Önce öldürüp, sonra yakmışlardı! Dehşetin tutuklu tek sanığı şarkıcı Tarkan'ın kuzeni tahliye edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 11:18:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rus Youtuber Meksika'da 37 buçuk yıl hapis cezası aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]