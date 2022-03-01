Rus zırhlı aracına molotof atan Ukraynalı kendini yaktı - Son Dakika
Üye Girişi

Rus zırhlı aracına molotof atan Ukraynalı kendini yaktı

01.03.2022 04:30

- Rus zırhlı aracına molotof atan Ukraynalı kendini yaktı Ukrayna'da Rus askeri aracına molotof atan Ukraynalı kadın yanlışlıkla kendini yaktı.

- Rus zırhlı aracına molotof atan Ukraynalı kendini yaktı

KİEV - Ukrayna'da Rus askeri aracına molotof atan Ukraynalı kadın yanlışlıkla kendini yaktı.

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları 5'inci gününde devam ederken, Ukrayna halkı Rus ordusuna direnmeyi sürdürüyor. Rus ordusuna yönelik direnişte en çok tercih edilen molotof kokteyli az daha bir Ukraynalı direnişçiyi canından ediyordu. Rus askeri konvoyuna seyir halindeki araçtan molotof kokteyli ile saldırı düzenleyen bir kadın, yanlışlıkla kendini yaktı. Başarısız saldırı anı ise araçta bulunan diğer kişi tarafından anbean kayıt altına alındı.

Rus zırhlı aracına molotof atan Ukraynalı kendini yaktı

YORUMLAR
500
Rusya, savaş helikopterleriyle Ukrayna'daki hava saldırılarının görüntülerini paylaştı Rusya, savaş helikopterleriyle Ukrayna'daki hava saldırılarının görüntülerini paylaştı Yabancı gönüllü savaşçılara Ukrayna'ya vizesiz giriş imkanı getirildi Yabancı gönüllü savaşçılara Ukrayna'ya vizesiz giriş imkanı getirildi

Saldırı, Ukrayna, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rus zırhlı aracına molotof atan Ukraynalı kendini yaktı - Son Dakika


Son Dakika
01:02 Gaziantep'te çekim yapan Güney Koreli turist taciz edildi! Vali Gül: 1 kişi gözaltına alındı
00:56 Cüneyt Özdemir "Siz olsaydınız ne yapardınız?" diyerek sordu! Ukrayna'dan ayrılan Türk genci kız arkadaşını bırakıp, köpeğini de eve kilitledi
00:36 Rusya-Ukrayna krizi doğal gazı etkiledi! Santrallere yüzde 18 zam geldi
00:21 Elektrik faturalarında yeni düzenleme! Net yüzde 8 ile yüzde 14 oranında bir indirim sağlandı
00:15 Putin'in nükleer silah alarmına ABD Başkanı Biden'dan açıklama: Amerikalılar nükleer savaştan endişe duymamalı
23:17 Yasin Obuz iletişim ödülünde mektup aldı! Rus sevgilisinin güzelliği sosyal medyayı salladı
23:11 Blinken Bakan Çavuşoğlu'yla telefon görüşmesinde Türkiye'ye Ukrayna'ya verdiği destekten ötürü teşekkür etti
22:27 1 ay önce Ukrayna'dan dönmüştü! 29 yaşındaki genç, Çanakkale Boğazı'nda feribottan atladı
22:21 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan boğazlar açıklaması: Bütün ülkeleri boğazlardan savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık
22:08 Uzatmalarda 3 puanı kazandı! Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-1 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 04:36:14. #1.11#
SON DAKİKA: Rus zırhlı aracına molotof atan Ukraynalı kendini yaktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement