Rus zırhlı araçları sivil yerleşim alanında vuruldu! Görüntüleri Ukrayna paylaştı - Son Dakika
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Rus zırhlı araçları sivil yerleşim alanında vuruldu! Görüntüleri Ukrayna paylaştı

01.04.2022 00:58

Sivil yerleşim alanına gizlenen Rus ordusuna ait zırhlı araçların topçu saldırısıyla vurulma anına ilişkin görüntüleri paylaşan Ukrayna Savunma Bakanlığı, işgalin başından bu yana 17 binden fazla Rus askerinin de öldürüldüğünü de bildirdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna ordusu direnişini sürdürüyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı, sivil yerleşim alanına gizlenen Rus ordusuna ait zırhlı araçlarını düzenlediği topçu saldırısıyla vurdu.

SALDIRI ANINA AİT GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Bakanlık, insansız hava aracı ile anbean kayıt altına alınan saldırı anına ait görüntüleri paylaştı. Ukrayna Savunma Bakanlığı ayrıca, 24 Şubat-31 Mart tarihleri arasındaki Rus ordusunun kayıplarını açıkladı.

17 BİNDEN FAZLA RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Açıklamada, 17 bin 500 Rus askerinin öldürüldüğü, 614 tank ve bin 735 askeri zırhlı teknik aracın da imha edildiği ifade edildi.

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Ukrayna, Saldırı, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rus zırhlı araçları sivil yerleşim alanında vuruldu! Görüntüleri Ukrayna paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rus zırhlı araçları sivil yerleşim alanında vuruldu! Görüntüleri Ukrayna paylaştı - Son Dakika
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