Rus zırhlı birlikleri Ukrayna'nın güneyinde - Son Dakika

Rusya'nın askeri operasyonları Ukrayna'nın büyük bir kısmında etkili olurken ülkenin güneyinde yer alan Herson kenti de çatışmalardan etkilenmeye başladı. Dünden itibaren kente girmeye başlayan Rus zırhlı birlikleriyle Ukrayna ordusu arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor. Bomba seslerinin yankılandığı Herson'da yaşayan siviller, kendilerini korumak için binaların bodrum katlarını sığınak olarak kullanıyor. Herson civarındaki kara yolunda seyreden araçlardan çekilen görüntülerde Rus zırhlı birliklerine bağlı personel taşıyıcı ve tankların şehir merkezine doğru ilerlediği görülüyor.