Rusal, Yerli Müşterilerine, Eşit Kalitede Alüminyum Vaat Ediyor - Son Dakika

TASS haber ajansı, Rus alüminyum üreticisi Rusal markasının ait olduğu alüminyum holdinginin, holding varlıklarının bölünmesi sonrasında iç pazara sunduğu alüminyumun dışsatıma yönelik olarak ürettiği alüminyumdan daha fazla karbon içermeyeceği konusunda söz verdiğini bildirdi. Rusal tepe yöneticisi Evgeny Nikitin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nun oturum aralarında TASS'a şu açıklamayı yaptı: "Alüminyumun kalitesi konusunda böylesi bir ayrımcılık uygulayacağımız imasında bulunmadık. Müşterilerimiz bize sipariş ettikleri metal neyse tam olarak sipariş ettikleri metali teslim alacaklar. Kimsenin, holdingin alüminyumu Rusya pazarına sürmeyeceği konusunda bir açıklaması olmadı. Yeni şirketin iç pazara odaklanacağı gerçeği tarihsel olarak bizimle oldu, bugün yeni şirketin iş bağlantılarının %60'dan fazlasını iç pazarda yapılan sözleşmeler oluşturmakta. Sözkonusu sözleşmeler, iş bağlantılarıyla birlikte geçerli olmaya devam edecek. Dolayısıyla, Rusya iç pazarındaki metalin yüksek oranda karbon ayak izinin olacağı söylenemez. "

Yerkürenin en büyük alüminyum üreticilerinden biri olan Rusal, bir süre önce yüksek karbon içeren varlıklarını bünyesinden ayırmaya çalıştığını, ayrıca adını Al+ olarak değiştireceğini duyurmuştu.

Kaynak: Steelguru

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü