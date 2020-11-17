- Rusça öğrenimi ilkokulda başlayacak - Son Dakika

- Rusça öğrenimi ilkokulda başlayacak

17.11.2020 11:05

- Rusça öğrenimi ilkokulda başlayacak İlkokul çocuklarının kolaylıkla Rusça öğrenebilmesi için hazırlanan ve içerik bakımından dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan kaynak kitap "Aferin Bana" ile temel Rusça eğitimi verilmeye başlandı.

- Rusça öğrenimi ilkokulda başlayacak

İSTANBUL - İlkokul çocuklarının kolaylıkla Rusça öğrenebilmesi için hazırlanan ve içerik bakımından dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan kaynak kitap "Aferin Bana" ile temel Rusça eğitimi verilmeye başlandı. İki ay kadar kısa bir sürede çocukların Rusça okuma, yazma ve konuşma becerilerinin gelişimini sağlayacak olan kitap, şimdilik pilot olarak Bahçeşehir Koleji Konyaaltı kampüsünde kullanılıyor.

Türkiye- Rusya arasında temelden bir köprü oluşturmaya katkı sunması beklenen Rusça kaynak kitap, Bahçeşehir Koleji Konyaaltı kampüsünde okutulmaya başlandı. Antalya Bahçeşehir Koleji Müdür Yardımcısı İrina Balcı tarafından hazırlanan kitap, Rusça öğrenme yöntemi bakımından dünyada bir ilk olma özelliği de taşıyor. Renkli konu anlatımları ile çizgi karakterlerin, boyama alanları ile renklerin, çizimlerle kelimelerin, bulmacalar ile de sebze ve meyvelerin öğretilmesi hedeflenen kitapla 7-12 yaş grubu öğrenciler kolaylıkla Rusça öğrenebilecek. 4 kitap olarak hazırlanan serinin ilk kitabı "Aferin Bana" ile çocukların oyun oynayarak, ezberden uzak bir eğitimle Rusça öğrenmesini amaçladıklarını ifade eden İrina Balcı, eğitim alan öğrencilerin iki ayda Rusça konuşma, yazma ve okuma becerilerinin oldukça geliştiğini belirtti.

"Türkiye'de Rusça iletişim dilidir"

Rusçanın zor bir dil olduğuna dair yanlış bir algı olduğunu söyleyen İrina Balcı, "Rusça çok zengin, derin, güzel ve dil geliştirici bir dildir. Çocuklara anlatırken pratik ve heyecanlı bir şekilde anlatmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yeni nesil çocuklar için motivasyon ve ilgi lazım. Bu ikisini uyumlu bir şeklide karıştırınca çocuklar severek ve çok daha çabuk bir şeklide Rusçayı öğreneceklerdir. Rusça öğrenme yöntemini yazarken, çocukların hangi dili konuştuğunu, hangi konuların ilgilerini çektiğini düşündüm. Nitekim Antalya'da 120 bin kişi Rusça konuşuyor. Çocuklar da Rusçaya çevrelerinden aşina durumda. Sınıflarımızda dahi Rus öğrencilerimiz var. Bu bakımdan onlar için Rusça yabancı dil bile değil artık. Konuşma ve iletişim dili olmuş durumda. Rusça öğrenip, Rus kültürünü tanıdıktan sonra Türkiye ve Rusya arasındaki köprü daha da güçlenecektir. İki ülkenin insanı olarak birbirimizi daha iyi tanıyacağız, daha iyi projeler hayata geçireceğiz. Bu açıdan verdiğim eğitime tüm bu bilgileri yükledim " dedi.

"İçerik bakımından dünyada ilk"

Kitabın sadece yabancı çocuklar için değil, iki ana dili olan çocuklara da uygun olduğunu kaydeden Balcı, verdikleri eğitim yöntemi ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Rusça öğrenmek için bir yöntem hazırladım. Yöntem üzerinden ilkokul için dört kitabımız var. Bu sene ilk kitabımız çıktı ve devamı da gelecek. Kitabın içeriğinde okuma, yazma ve dil bilgisi mevcut. Dil bilgisini eğlenceli oyunlarla anlatıyorum. Hem ders kitabı hem de pratik yapmaları için bir çalışma kitabımız mevcut. Verdiğimiz eğitimde yalnızca kitap üzerinden ilerlemiyoruz. Çocukların öğrenmemelerini kolaylaştıracak birçok aktivitemiz var. 1., 2., 3., ve 4. sınıflar için uygun bir içeriğe sahip. Yalnızca Türkiye'de değil yurt dışında da faydalı olacağını umuyorum. Dünyada okuma, yazma ve yeni nesil için uygunluğu bakımından böyle bir Rusça kitap yok. Bu kitapla Rusça eğitimde güzel bir etki oluşturduk."

"İki ay içinde Rusça konuşmaya başladılar"

Öğrencilerini dünya vatandaşı olarak hazırladıklarını ifade eden Balcı, "Pilot bölge olarak seçtiğimiz kolejimizde bize tüm imkanlar sunuluyor. Vizyonumuz her bir öğrencimizi dünya vatandaşı olarak hazırlamaktır. Bu kapsamda eğitici kitabın yanında bir sürü eğlenceli oyunlar, kartlar hazırladım. Çocuklar derste hiç sıkılmıyor ve Rusçanın kolay bir dil olduğunu ifade ediyorlar. İki ay içinde konuşmaya başladılar. Onlardan aldığım geri dönüşler için çok memnunum" diye konuştu.

- Rusça öğrenimi ilkokulda başlayacak
- Rusça öğrenimi ilkokulda başlayacak
- Rusça öğrenimi ilkokulda başlayacak
- Rusça öğrenimi ilkokulda başlayacak

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Rusça öğrenimi ilkokulda başlayacak - Son Dakika


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