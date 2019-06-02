Ruslar acenta temsilcileri Muğla'nın tarihi yerlerini gezdi
40 dakika önce
Havaların ısınması ile birlikte Rus turizmciler Muğla'ya akın etti.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:47 Kaynak: İHA
Havaların ısınması ile birlikte Rus turizmciler Muğla
'ya akın etti. Muğla'nın tarihi ve turistik yerlerini gezen Ruslar Muğla'ya hayran kaldıklarını belirttiler.
Dünyanın gözde turizm merkezlerinin başında gelen Bodrum
, Fethiye
, Marmaris
ve çevresinin doğal güzellikleri özellikle Ruslar'dan yoğun ilgi görmeye başladı. Turizm acenta temsilcileri sezon öncesi tarihi ve turistik bölgeleri önce kendileri gezdi.
Tekne turu da yapan Rus acentacılar 2 bin 500 yıllık Kaya Mezarların hayran kaldı. - MUĞLA
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