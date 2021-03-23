ANTALYA Ruslar artık Anadolu'nun doğal ve tarihi güzelliklerini geziyor - Son Dakika

ANTALYA Ruslar artık Anadolu'nun doğal ve tarihi güzelliklerini geziyor

23.03.2021 11:30

Ruslar artık Anadolu'nun doğal ve tarihi güzelliklerini geziyorTÜRKİYE'nin en çok turist ağırladığı Rusya'dan turistin neredeyse tamamı, deniz-kum-güneş tatili için geliyordu.

Ruslar artık Anadolu'nun doğal ve tarihi güzelliklerini geziyor

TÜRKİYE'nin en çok turist ağırladığı Rusya'dan turistin neredeyse tamamı, deniz-kum-güneş tatili için geliyordu. Ruslar geçen yıl ekim ayında İstanbul ile başlatılan kültür turlarıyla artık batıdan doğuya Türkiye'nin doğal ve tarihi güzelliklerini gezmeye başladı. Son zamanlarda İstanbul, Antalya, Bursa, Çanakkale, Konya, Ankara, Kapadokya, Pamukkale, Efes, Mardin, Göbeklitepe, Patara gibi bölgelere kültür turları başlatıldı.

Türkiye turizminde, sayı bakımından birinci sırada olan Rusya'dan 2019 yılında 7 milyon, 2020'deki pandemi döneminde de 2 milyon 128 bin Rus turist geldi. Rus turistlerin yüzde 90'dan fazlası ise deniz-kum-güneş ve özellikle Antalya bölgesini tercih ediyor. Rusya ve BDT ülkelerinden en çok turist getiren tur operatörlerinden Pegas Touristik, geçen yıl ekim ayında İstanbul ile başlattığı kültür turlarıyla Rus turisti Türkiye'nin tarihi ve doğal güzelleriyle de buluşturmaya başladı. 2019 yılında yüzde 90'ı Rusya'dan olmak üzere BDT pazarından 1.2 milyon, 2020 yılında ise pandemi nedeniyle 340 bin civarında Rus turist getiren Pegas Touristik'in kültür turları projesi, İstanbul ve Antalya üzerinden gerçekleşiyor.

BU YIL HEDEF 1.3 MİLYON RUS

Rusya pazarından bu yılki hedefin 2019'un da üstüne çıkarak 1.3 milyon turist olduğunu açıklayan Pegas Touristik operasyon müdürü Yeliz Bilgin Ezici, Rus turistlere yönelik Türkiye'deki ilk kültür turunu, geçen yıl 1 Ekim itibariyle İstanbul üzerinden başlattıklarını söyledi. Halihazırda dördü Antalya'dan, beşi İstanbul çıkışlı olmak üzere dokuz kültür turu paketinin satışta olduğunu anlatan Ezici, 'Ayrıca oluşturduğumuz kombineli turlarla, misafirlerimizin iç hat uçuşlarla transferini gerçekleştirip söz konusu kültür turlarını karşılıklı erişilir kılıyoruz" dedi.

ANADOLU TURUNDA NERELER VAR?

Ezici, İstanbul ve Antalya başlangıçlı turları şöyle sıraladı:

'Antalya-Kapadokya-Antalya (6 gece-7 gün). Likya Voyage (6 gece-7 gün) Antalya, Demre, Dalyan, Efes, Pamukkale. Patara Likya Dünyası (5 gece-6 gün) Kemer, Phaselis, Demre-Mira-Simena, Kaş, Patara, Antalya. Antalya-Mardin-Göbeklitepe-Antalya (5 gece-6 gün). İstanbul, Bursa, Pamukkale, Konya, Kapadokya, Ankara şehirlerini içeren Golden Ring paketi (7 gece- 8 gün). İstanbul, Bursa, Pamukkale, Kapadokya şehirlerini içeren Three Wonders of the World paket (6 gece-7 gün). İstanbul, Bursa, Pamukkale, Kuşadası, Efes, Edremit, Çanakkale şehirlerini içeren Contrasts of Great Empire (7 gece-8 gün). İstanbul-Kapadokya-İstanbul (4 gece-5 gün). İstanbul-Mardin-Göbeklitepe-İstanbul (5 gece-6 gün)."

RUSYA'DAKİ BÜTÜN HAVALİMANLARINDAN UÇUŞ

Ağırlıklı olarak Pegas'ın kendi havayolu şirketleri olan Nordwind ve PegasFly'a ek olarak Türk Hava Yolları, Air Astana, Ukraine International Airlines ve Royal Flight ile uçuşların gerçekleştirildiğini belirten Ezici, 'Rusya'da açık tüm havalimanlarından Antalya'ya uçacağız. Süregelen operasyonlarımıza ilaveten, Mart ayı itibariyle Rusya'dan Antalya'ya yeni eklenen bölgeler ise Samara, Kazan, St. Petersburg, Perm, Rostov, Ekaterinburg, Ufa, Novosibirsk, Krasnoyarsk, Nizhny Novgorod. Nisan'da 20'si Rusya'dan toplamda 30 bölgeden Antalya'ya uçacağız. Kazakistan'da Almatı ve Nursultan'dan uçuyoruz. Nisan sonu itibariyle de Ukrayna ve Kırgızistan uçuşlarımız başlayacak" dedi.

DALAMAN VE BODRUM DA BAŞLAYACAK

Türkiye için Dalaman ve Bodrum'dan da operasyonların başlatılacağını dile getiren Ezici, bu yaz ve kış dönemleri ile önümüzdeki yıl için de Isparta gül ve lavanta bahçeleri, Trabzon Sümela Manastırı, Kars Ani harabeleri, Adıyaman Nemrut, Diyarbakır ve Gaziantep gibi yöreler üzerinde de planlama çalışmalarının sürdüğünü anlattı. Pegas olarak Rusya'dan Tanzanya, Küba, Sırbistan ve Hırvatistan'a uçtuklarını da dile getiren Ezici, Kazakistan'dan Mısır ve Dubai'ye, Ukrayna'dan Mısır'a uçtuklarını da ekledi.

TÜRKİYE RUSLAR İÇİN EN CAZİP DESTİNASYON

Rusya lideri Vladimir Putin'in yurt dışında tatil yapmak isteyen vatandaşları için yaptığı açıklamanın Türkiye turizmi açısından sevindirici olduğunu da söyleyen Ezici, 'Putin'in açıklamaları beklentilerimiz doğrultusundaydı ve yeni sezon için de umut verici olduğunu söylemek yanlış olmaz. Rus turistler için Türkiye hala en cazip tatil destinasyonlarina sahip. Biz de Rusya'dan en çok misafir ağırlayan acentelerden biri olarak tüm önlemlerimizle hazırız. Aşılamanın hızlanmasıyla da durumun pozitif olarak değişeceğini düşünüyorum diye konuştu.

ANTALYA Ruslar artık Anadolu'nun doğal ve tarihi güzelliklerini geziyor
ANTALYA Ruslar artık Anadolu'nun doğal ve tarihi güzelliklerini geziyor
ANTALYA Ruslar artık Anadolu'nun doğal ve tarihi güzelliklerini geziyor
ANTALYA Ruslar artık Anadolu'nun doğal ve tarihi güzelliklerini geziyor
ANTALYA Ruslar artık Anadolu'nun doğal ve tarihi güzelliklerini geziyor
ANTALYA Ruslar artık Anadolu'nun doğal ve tarihi güzelliklerini geziyor
ANTALYA Ruslar artık Anadolu'nun doğal ve tarihi güzelliklerini geziyor
ANTALYA Ruslar artık Anadolu'nun doğal ve tarihi güzelliklerini geziyor
ANTALYA Ruslar artık Anadolu'nun doğal ve tarihi güzelliklerini geziyor
ANTALYA Ruslar artık Anadolu'nun doğal ve tarihi güzelliklerini geziyor
ANTALYA Ruslar artık Anadolu'nun doğal ve tarihi güzelliklerini geziyor
ANTALYA Ruslar artık Anadolu'nun doğal ve tarihi güzelliklerini geziyor
ANTALYA Ruslar artık Anadolu'nun doğal ve tarihi güzelliklerini geziyor
ANTALYA Ruslar artık Anadolu'nun doğal ve tarihi güzelliklerini geziyor
ANTALYA Ruslar artık Anadolu'nun doğal ve tarihi güzelliklerini geziyor
ANTALYA Ruslar artık Anadolu'nun doğal ve tarihi güzelliklerini geziyor

İstanbul, Türkiye, turist, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Ruslar artık Anadolu'nun doğal ve tarihi güzelliklerini geziyor - Son Dakika


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