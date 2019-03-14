Ruslar artık sağlık için gelecek
1 saat önce
Aralarında tur organizatörleri ile hastane ve estetik merkezi yetkililerinin de bulunduğu 30 kişilik Rus heyeti Dalaman, Çeşme, Balçova, İzmir ve İstanbul'da kaplıca, termal tesis ve sağlık kuruluşlarında incelemelerde bulundu.
Aralarında tur organizatörleri ile hastane ve estetik merkezi yetkililerinin de bulunduğu 30 kişilik Rus heyeti Dalaman
, Çeşme
, Balçova
, İzmir
ve İstanbul
'da kaplıca, termal tesis ve sağlık kuruluşlarında incelemelerde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:05
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