Son Dakika Haberleri: Ruslar artık sağlık için gelecek

Ruslar artık sağlık için gelecek

1 saat önce

Aralarında tur organizatörleri ile hastane ve estetik merkezi yetkililerinin de bulunduğu 30 kişilik Rus heyeti Dalaman, Çeşme, Balçova, İzmir ve İstanbul'da kaplıca, termal tesis ve sağlık kuruluşlarında incelemelerde bulundu.

Ruslar artık sağlık için gelecek, System.String[]
Aralarında tur organizatörleri ile hastane ve estetik merkezi yetkililerinin de bulunduğu 30 kişilik Rus heyeti Dalaman, Çeşme, Balçova, İzmir ve İstanbul'da kaplıca, termal tesis ve sağlık kuruluşlarında incelemelerde bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:05 

Dalaman, Ekonomi
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