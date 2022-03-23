Ruslar Çernihiv'de köprüyü havaya uçurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Ruslar Çernihiv'de köprüyü havaya uçurdu

23.03.2022 11:12

Ukrayna'nın Belarus sınırı yakınında bulunan Çernihiv kentinde Rus ordusu bir köprüyü havaya uçurdu.

Ukrayna'nın Belarus sınırı yakınında bulunan Çernihiv kentinde Rus ordusu bir köprüyü havaya uçurdu.

Rusya-Ukrayna savaşı 28 gündür sürüyor. Rus ordusu, başkent Kiev ve Çernihiv kentlerini birbirine bağlayan köprülerden birini bombalayarak kullanılamaz hale getirdi. Saldırıyı doğrulayarak olay yerinden açıklama yapan Çernihiv Valisi Vyacheslav Chaus, "Günaydın Çernihiv. Buradan görüntü çekmek istemiyordum ama daha sonra çekmeye karar verdim. Bu gece Ruslar köprüyü vurdu. Ancak bu, Çernihiv şehrine insani yardım ulaştırmamıza engel olmayacak. Biz yeni ve daha iyi olan bir köprü yapacağız. Zaten eskiydi. Kahramanların şehri, zaferden sonra daha iyi bir köprüyü hak ediyor. Herkes kendi işini yapıyor. Çalışıyoruz, Ukrayna ordusuna inanıyoruz. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

(Bekir Keskin/ İHA)

Ruslar Çernihiv'de köprüyü havaya uçurdu
Ruslar Çernihiv'de köprüyü havaya uçurdu
Ruslar Çernihiv'de köprüyü havaya uçurdu

YORUMLAR
500
Rus ordusunun ikmal yaptığı demiryolu hattındaki köprü havaya uçuruldu Rus ordusunun ikmal yaptığı demiryolu hattındaki köprü havaya uçuruldu Son dakika haberi! Çernihiv'de 91 bomba ele geçirildi Son dakika haberi! Çernihiv'de 91 bomba ele geçirildi

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ruslar Çernihiv'de köprüyü havaya uçurdu - Son Dakika


Son Dakika
12:22 Yangın çıkan apartmanda mahsur kalmıştı! Ağlayarak dua eden çocuk kurtarıldı
12:19 Amazon, Türkiye'de ilk lojistik üssünü kuruyor! 1000'den fazla kişiye istihdam yaratacak
12:15 Model sevgilisine şiddet uygulayan yönetmene 9 ay hapis cezası! Mahkeme çıkışı söylediği sözler tepki topladı
12:12 80 yaşındaki yaşlı kadına şiddet uygulayan bakıcı, kız kardeşi tarafından göç idaresinden kaçırıldı
12:11 Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıkladı: Ukrayna'ya barış gücü göndermek Rusya ile NATO arasında doğrudan bir çatışmaya yol açabilir
11:52 Et ve Süt Kurumu Müdürü yüzde 48'lik zammın nedenini uzun kuyruklara bağladı!
11:22 Göztepe'yi satın almak isteyen Abramovich'le görüşmeler başladı!
11:15 Hatay'da Suriyeliler iki sektörde tamamen söz sahibiler!
11:09 23 Mart 2022 Çarşamba günü dolar/TL 14,82 seviyelerinde işlem görüyor
11:03 İsmail Kartal, performansıyla Domenec Torrent'i solladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 12:33:36. #1.11#
SON DAKİKA: Ruslar Çernihiv'de köprüyü havaya uçurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement