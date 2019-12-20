Ruslar'dan, adadaki tarihi kilise kalıntılarında ayin - Son Dakika

MUĞLA'nın Fethiye ilçesine gelen Rus Ortodoks Kilisesi temsilcileri, dünyaca ünlü Saint Nicholas Adası'ndaki tarihi kilise kalıntılarında ayin gerçekleştirdi. Moskova Patrikhane Temsilcisi Peder Georgiy Sergeev, Rum Ortodoks Kilisesi'nden ayrıldıktan sonra Türkiye'de kilisesiz kalan Ruslar'a ibadet özgürlüğü sağlayan Türkiye'ye teşekkür etti.

Rusya'daki Moskova Patrikhanesi'ne bağlı olarak Türkiye'de faaliyet gösteren Rus Ortodoks Kilisesi temsilcileri ile beraberindeki Rusya uyruklu vatandaşlardan oluşan 25 kişilik kafile, sabah saatlerinde Kayaköy Mahallesi'ndeki Gemile Koyu'na geldi. Tekneyle Saint Nicholas Adası'ne geçen kafile, adanın en yüksek noktasında bulunan 3 numaralı kilisede ayin gerçekleştirdi. Aziz Nicholas'ın ölüm yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilen ayini, Moskova Patrikhane Temsilcisi Peder Georgiy Sergeev yönetti. Moskova Patrikhanesi Haç Turizm Merkezi Başkanı Sergey Turkeev ve Moskova Din Akademisi Korosu eşliğinde yaklaşık 1 saat süren ayinde Rus hacılar da dua etti. Kafile dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ manzarası eşliğinde gerçekleştirilen ayinin ardından adadan ayrıldı.

'ÖZGÜRLÜK SAĞLAYAN TÜRKİYE'YE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Ayini yöneten Peder Georgiy Sergeev, Rusya uyruklu vatandaşların önceki yıllarda Rum Ortodoks Kilisesi'ne bağlı olarak ibadetler gerçekleştirdiğini söyledi. Rum Ortodoks Kilisesi'nin Rusya- Ukrayna gerginliği sırasında tek taraflı bir karar alarak Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ni özgürleştirdiğini anlatan Sergeev, bu gelişmenin ardından ayrılık kararı alındığını kaydetti. Bu kararla birlikte Antalya başta olmak üzere Türkiye'de yaşayan 100 binden fazla Rus vatandaşının kilisesiz kaldığını anlatan Sergeev, "Türkiye'deki Ruslar, Yunan kiliselerine gidemiyordu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan görüşme sonrası gerekli izinler sağlandı. Böylelikle Ruslar'ın ibadet ihtiyacını karşılamak için Moskova Patrikhanesi'nin de onayıyla Rus Ortodoks Kilisesi olarak ibadetlere başladık. Bizi destekleyen ve özgürlükler sağlayan Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz" dedi.

'BU ADAYA TEKRAR GELECEĞİZ'