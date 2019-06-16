Son Dakika Haberleri: Ruslar, Elon Musk'ın Reklam Kampanyası ile Dalga Geçti
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Ruslar, Elon Musk'ın Reklam Kampanyası ile Dalga Geçti

1 saat önce

Ruslar, uzaya bir oyuncak araba göndererek Elon Musk'ın geçtiğimiz yıl yaptığı Tesla reklamıyla dalga geçti.

Ruslar, Elon Musk'ın Reklam Kampanyası ile Dalga Geçti, System.String[]
Rus bilim insanları, SpaceX CEO'su Elon Musk'ın 2018 yılında bir tesla aracını uzaya göndermesiyle dalga geçmek için uzaya kendi kırmızı arabalarını gönderdiler ancak bu sadece bir oyuncak arabaydı. Şubat 2018'de Spacex, Tesla Roadster marka aracını Falcon Heavy ile uzaya yollamıştı.



Musk'ın bu hareketine karşılık olarak, Rusya'nın Tomsk State Üniversitesi uzaya Dmitry Rogozin'e ait bir oyuncak araba gönderdi. Dimitry Rogozin, Rusya'nın Roscosmos uzay ajansının genel direktörü konumunda. Rogozin, genellikle Twitter'da alaycı gönderileriyle yer alan Elon Musk ile olan rekabetiyle tanınır. Hatta uzaya gönderilen oyuncak arabanın sürücü koltuğunda Rogozin'in gülümseyen bir fotoğrafı da bulunuyordu.



Ancak Tesla'nın aracının aksine bu oyuncak araba, Dünya'nın yüzeyinden 2.000 km yükseldikten sonra geri döndü. Rusya'nın Musk'ı hedef alan bu uçuşu, Rogozin'in tekrar kullanılabilecek roketlerle ilgili yardım almak için Musk'tan yardım istemeyeceğini açıklamasından sadece birkaç ay sonra gerçekleşti.

Rogozin henüz Musk ile tanışmamış olsa da SpaceX CEO'sunun Twitter gönderilerine sık sık cevap veriyor. Rogozin, multi milyarder ile eğer Rusya'ya özel bir ziyarete gelirse gelirse tanışmaktan zevk duyacağını da açıkladı.
Kaynak: WebTekno

Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 02:37 
Rusya Federasyonu, Nicola Tesla, Elon Musk, Teknoloji
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