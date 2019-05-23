Son Dakika Haberleri: - Ruslar Hristiyan Grubu Işık Gösterisiyle Deşifre Etti

- Ruslar Hristiyan Grubu Işık Gösterisiyle Deşifre Etti

6 saat önce

- Ruslar Hristiyan grubu ışık gösterisiyle deşifre ettiMOSKOVA - Rusya'da halk, 50'den fazla dairenin bulunduğu binada Hristiyan bir grubun kaçak bulunduğu gerekçesiyle şikayet edip sonuç alamayınca ilginç bir yöntemle grubu deşifre etti.

- Ruslar Hristiyan grubu ışık gösterisiyle deşifre etti
MOSKOVA - Rusya'da halk, 50'den fazla dairenin bulunduğu binada Hristiyan bir grubun kaçak bulunduğu gerekçesiyle şikayet edip sonuç alamayınca ilginç bir yöntemle grubu deşifre etti.
Rusya'nın başkenti Moskova'ya bağlı Chertanovo kentinde 50'den fazla dairenin bulunduğu bir binada Hristiyan bir gruba mensup üyeler olduğunun anlaşılması üzerine kentte yaşayanlar bu gizli grubu polise şikayet etti. Şikayetten bir sonuç alamayan Ruslar, bölge savcılığı ve ilgili tüm makamlara müracaatta bulundu. Fakat bu müracaatların hiçbirinden sonuç alınamadı. İlgili makamların duyarsızlığından yakınan bölge halkı, seslerini duyurabilmek için tüm imkanlarını seferber etti. Bazıları binada gizli bir Hristiyan grubun bulunduğuna dair bina önüne pankart açtı.
Yaptıkları müracaatların dikkate alınmamasından yakınan bölge halkından bazıları, seslerini duyurabilmek için farklı bir yöntem geliştirdi. Hristiyanlıkla ilgili görseller hazırlayan grup, bir projeksiyon yardımıyla gece yarısı bina üzerine bu görüntüleri yansıttı. Grup, kameralarıyla bu görüntüleri kaydederek, ardından sosyal medya hesaplarında paylaştı. Bu görüntüler sosyal medyada büyük ilgiyle karşılandı.
- Ruslar Hristiyan Grubu Işık Gösterisiyle Deşifre Etti
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 10:50 Kaynak: İHA
Moskova, Rusya Federasyonu, Güncel
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