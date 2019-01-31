Son Dakika Haberleri: Ruslar’ın tercihi Türk narenciyesi

Ruslar’ın tercihi Türk narenciyesi

1 saat önce

Türk narenciyesi Rusya'nın en önemli yayın organlarında gündeme oturdu.

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Türk narenciyesi Rusya'nın en önemli yayın organlarında gündeme oturdu. Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, Rusya'da TV ve radyo programlarına katılarak Türk narenciyesini tanıttı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:32 

TV, Akdeniz, Rusya Federasyonu, Ekonomi
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