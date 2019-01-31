Ruslar’ın tercihi Türk narenciyesi
1 saat önce
Türk narenciyesi Rusya'nın en önemli yayın organlarında gündeme oturdu.
Türk narenciyesi Rusya'nın en önemli yayın organlarında gündeme oturdu. Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, Rusya'da TV ve radyo programlarına katılarak Türk narenciyesini tanıttı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:32
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