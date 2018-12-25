Son Dakika Haberleri: Ruslar, kayağa dönünce ciro hedefini revize etti

Ruslar, kayağa dönünce ciro hedefini revize etti

7 dakika önce

Türkiye'nin en popüler kayak merkezlerinden Palandöken'de sezon açılışı bu yılbaşına yetişti.

Ruslar, kayağa dönünce ciro hedefini revize etti, System.String[]
Türkiye'nin en popüler kayak merkezlerinden Palandöken'de sezon açılışı bu yılbaşına yetişti. Kayak merkezinin en eski otellerinden Dedeman Ruslar'ın da dönüşüyle 2019 cirosunu revize ederek, 15 milyon TL'ye çıkardı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:03 

Türkiye, Palandöken, Ekonomi
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