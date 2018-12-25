Ruslar, kayağa dönünce ciro hedefini revize etti
7 dakika önce
Türkiye'nin en popüler kayak merkezlerinden Palandöken'de sezon açılışı bu yılbaşına yetişti.
Türkiye
'nin en popüler kayak merkezlerinden Palandöken
'de sezon açılışı bu yılbaşına yetişti. Kayak merkezinin en eski otellerinden Dedeman Ruslar'ın da dönüşüyle 2019 cirosunu revize ederek, 15 milyon TL'ye çıkardı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:03
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