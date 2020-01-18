Ruslar, Mevlüt Çavuşoğlu'nu Rusya Milli Teknik Direktörü Çerçesov'a benzetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ruslar, Mevlüt Çavuşoğlu'nu Rusya Milli Teknik Direktörü Çerçesov'a benzetti - Son Dakika

Ruslar, Mevlüt Çavuşoğlu'nu Rusya Milli Teknik Direktörü Çerçesov'a benzetti

6 saat önce

Rusya'da son günlerde sosyal medya kullanıcıları, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Milli Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov'un birbirine benzediğini belirterek fotoğraflar paylaştı.

Ruslar, Mevlüt Çavuşoğlu'nu Rusya Milli Teknik Direktörü Çerçesov'a benzetti, System.String[]

Rusya'da son günlerde sosyal medya kullanıcıları, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Milli Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov'un birbirine benzediğini belirterek fotoğraflar paylaştı.


Rusya Milli Takımının FIFA tarihinde ilk kez takımına çeyrek final oynatan Rus Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'da sosyal medyanın gündemine düştü. Ruslar ikilinin birbirine benzerliğine dikkat çekerek Çavuşoğlu ve Çerçesov'un yer aldığı fotoğrafları paylaştı.


Uzun zamandır sosyal medyada en çok konuşulan konulardan olan bu benzerlik özellikle Rus spor medyasının da ilgisini çekti. Geçtiğimiz yıl 18 Şubat'ta Spor Toto Süper Liginin 22. Haftasında oynanan Antalyaspor ile Medipol Başakşehir maçını Antalya stadında beraber izleyen Çavuşoğlu ve Çerçesov, objektiflere poz vermişti.


Çerçesov'un da sosyal medya hesaplarında paylaştığı söz konusu fotoğrafları alıntılayan Ruslar, ikilinin birbirine benzerliğine dikkat çekti. - MOSKOVA

Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:32 Kaynak: İHA
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