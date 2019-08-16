Ruslar St. Petersburg'un 'beyaz geceleri'nde ne yapıyor?
47 dakika önce
Rusya'nın eski başkenti St. Petersburg, 'Beyaz Geceleri' ile meşhur.
Rusya
'nın eski başkenti St. Petersburg
, 'Beyaz Geceleri' ile meşhur. Gündüz uzunluğunun 19 saati bulduğu kent yaz aylarında milyonlarca turisti ağırlıyor. Peki Ruslar güneş battıktan sonra da gökyüzünün aydınlık kaldığı beyaz gecelerde ne yapıyor?
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 05:57
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