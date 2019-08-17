Son Dakika Haberleri: Ruslar St. Petersburg'un 'beyaz geceleri'nde ne yapıyor?
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Ruslar St. Petersburg'un 'beyaz geceleri'nde ne yapıyor?

1 saat önce

Rusya'nın eski başkenti St. Petersburg, 'beyaz geceleri' ile meşhur. Gündüz uzunluğunun 19 saati bulduğu kent yaz aylarında milyonlarca turisti ağırlıyor. Peki Ruslar güneş battıktan sonra da gökyüzünün aydınlık kaldığı beyaz gecelerde ne yapıyor?

Ruslar St. Petersburg'un 'beyaz geceleri'nde ne yapıyor?, System.String[]
Rusya'nın eski başkenti St. Petersburg, 'beyaz geceleri' ile meşhur. Yaz aylarında gündüz uzunluğunun 19 saati bulduğu kent milyonlarca turisti ağırlıyor.

Peki Ruslar güneş battıktan sonra da gökyüzünün aydınlık kaldığı beyaz gecelerde ne yapıyor?
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Petersburg, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 08:48 
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