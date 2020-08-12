Ruslar tatil tercihini yine Türkiye'den yana kullandı - Son Dakika

Ruslar tatil tercihini yine Türkiye'den yana kullandı

Türkiye ile Rusya arasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen uçuşların başlamasıyla Rus turistler, tatil tercihini yine Türkiye'den yana kullandı.

Ruslar tatil tercihini yine Türkiye'den yana kullandı, System.String[]

Türkiye ile Rusya arasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen uçuşların başlamasıyla Rus turistler, tatil tercihini yine Türkiye'den yana kullandı.

Geçen yıl Rusların en çok ziyaret ettiği ülkeler sıralamasında başta yer alan Türkiye, Kovid-19 tedbirleri kapsamında martta durdurulan uçak seferlerinin yeniden başlamasıyla Rus turistleri ağırlamaya başladı.

Rus turistler, tatillerini geçirmek için Muğla'nın turistik ilçeleri Bodrum, Fethiye ve Marmaris'e gelmeye başladı.

Eşi ve çocuklarıyla tatile gelen Julya Kravchenko (39) AA muhabirine, daha önce Antalya'ya tatil için geldiklerini Muğla'yı ilk kez tercih etiklerini söyledi.

Türkiye'nin tüm dünya ülkeleri gibi salgınla mücadele ettiğini aktaran Kravchenko, "Havalimanında tüm personel maskeliydi. Çok güzel tedbirler alınmış. Böyle olması içimizi rahatlattı. 2020 başında tatil için paket satın almıştık. Birkaç kez ertelendi, nihayetinde şimdi gelebildik." diye konuştu.

- "Bölgenin doğası hakkında hep övgülü sözler duydum"

Turistlerden Nastia Gogol (31), salgın nedeniyle uzun süredir evden çıkmadıklarını, sıkıldıkları için ilk fırsatta tatile geldiklerini söyledi.

Daha önce Antalya'da tatil yaptıklarını Muğla'ya ise ilk kez geldiklerini anlatan Gogol, "Bölgenin doğası hakkında hep övgülü sözler duydum. Fethiye Ölüdeniz'de tatil yapacağız. Güzel zaman geçireceğimize inanıyoruz." dedi.

Çocuğuyla tatile gelen Olia Frolova (35), hamile olduğunu, bir an önce tatile çıkmak istediği için ilk uçakla geldiğini söyledi.

Türkiye'yi çok sevdiğini vurgulayan Frolova, daha önce Antalya, İzmir ve Bodrum'a geldiğini, yine Türkiye'de bulunduğu için mutlu olduğunu ifade etti.

- "Ruslar yoğun şekilde ülkeye giriş yapmaya başladı"

YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç ise Rusların yine büyük çoğunluğunun tatil için Türkiye'yi tercih ettiğini bildirdi.

Turizm Bakanlığının aldığı tedbirlerle, güvenli turizm kampanyasının çok başarılı olduğunu belirten Güvenç, şunları kaydetti:

"Ruslar yoğun bir şekilde ülkeye giriş yapmaya başladı. Bu ay Dalaman'a, 39 bin Rus turistin giriş yapması planlanıyor. Yıl sonuna kadar da yaklaşık 100 bin Rus yolcu bekliyoruz. Sezon da kasımın ilk haftasına kadar uzamış oldu. Ağustos ayında genel itibarıyla geçen yılki rakamların yüzde 55'ini, eylülde yüzde 73'ünü ekimde de yüzde 98'ini yakalayacağız. Bir ivmeyle Türkiye turizmi toparlanıyor. Turizmimiz yükselişle açıklarını kapatıyor, gelecek yıl için umut veriyor. Turistlerin Türkiye'yi tercih etmelerinin ilk sebebi güvenli turizm uygulamasının hayata geçirilmesi oldu. Alınan önlemler, otellerin sertifikalanması, havalimanlarında alınan tedbirler, PRC terslerinin uygulaması ve bunun duyurulması çok önemli oldu."

Antalya, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 11:01

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ruslar tatil tercihini yine Türkiye'den yana kullandı - Son Dakika
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