Ruslar tercihini Antalya'dan yana kullandı

Kültür ve Turizm Bakanlığının Ocak-Ağustos 2020 dönemi yabancı ziyaretçi istatistiklerine göre, Ağustos ayında en çok yabancı ziyaretçinin geldiği ülkelerin başında Rusya Federasyonu yer aldı. Rusların geçtiğimiz ay en çok tercih ettiği tatil şehri ise Antalya oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yurt dışında yaşayan Türk ziyaretçiler bu sayının 2 milyon 16 bin 553'ünü oluşturdu, 7 milyon 255 bin 107 kişi ise yurt dışı uyruklu ziyaretçi oldu. İlk 8 ayda en çok ziyaretçi Almanya'dan gelirken, yurt dışından gelen ziyaretçiler Ağustos ayında en çok Antalya'yı tercih etti. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının en çok etkilediği sektörlerin başında gelen turizmde Türkiye, ilk 8 ayda yurt dışı ikametli vatandaşlarla birlikte toplam 9 milyon 271 bin 660 ziyaretçi rakamına ulaştı" ifadeleri kullanıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının Ocak-Ağustos 2020 dönemi yabancı ziyaretçi istatistiklerine göre, bu yılın ilk 8 ayında en çok ziyaretçi Almanya'dan geldi. Türkiye'yi Ocak-Ağustos döneminde en çok ziyaret eden ülkeler sıralamasında 789 bin 602 ziyaretçi ile Almanya birinci, 772 bin 686 ziyaretçi ile Rusya Federasyonu ikinci, 532 bin 417 ziyaretçi ile Bulgaristan üçüncü sırada yer aldı. Bulgaristan'ı sırasıyla Ukrayna ve İngiltere takip etti.

"RUSLARIN TERCİHİ ANTALYA"

Ağustos ayında en çok yabancı ziyaretçinin geldiği ülkelerin başında Rusya Federasyonu yer aldı. Rusların geçtiğimiz ay en çok tercih ettiği tatil şehri ise Antalya oldu. Bakanlığın Ocak-Ağustos verilerine göre, Türkiye bir önceki yılın aynı dönemine göre ilk 8 ayda yurt dışından yüzde 73.94 azalış ile toplam 9 milyon 271 bin 660 ziyaretçi ağırladı. Türkiye'yi geçtiğimiz ay en çok ziyaret eden ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu 439 bin 731 ziyaretçi ile birinci, İngiltere 260 bin 846 ziyaretçi ile ikinci, Ukrayna da 255 bin 651 ziyaretçi ile üçüncü oldu. Ukrayna'yı Almanya ve Bulgaristan izledi.

(İHA)