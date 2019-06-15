Ruslar, yaşadıkları topluma hızlı adapte oluyor

Antalya Türk-Rus Dostluk Grubu Başkanı Asım Baştuğ, yaptığı açıklamada, Antalya bölgesinde çalışmasında yaşayan yerleşik Ruslar arasında yaptıkları anketçalışmasında , yüde 90'nın bir yıl içinde yaşadıkları toplum adapte olduklarını söyledi. Rusların, başta Avrupalılar olmak üzere diğer millletler gibi adapte olamayarak ülkelerine gri dönme oranının çok düşük oluğunun altını çizen Baştuğ, öldükten sonra yaşadıkları yerde gömülmek isteyenllerin de çok sayıda olduğunu kaydetti. 100 kişi üzerinde yaptıkları ankette, Antalya'ya yerleşen Rusların yüzde 90'nın bir yıl gibi sürede yaşadıkları yere adapte olduklarını vurgulayan Baştuğ bunda en önemli etkeni şöyle açıkladı:''Her Rus'un en büyük hayali Antalya ve turistik yerlerinde tail yapma ve yaşamak.Bu nedenle Ruslar Antalya'da yaşamada bilinçli ve özlem içinde geliyorlar. Bu nedenle entegrasyonda hiç sıkıntı yaşamıyorlar. Aslında çoğı insan Rusları soğuk kanlı bilir. Ruslar bizim gibi sıcak kanlı millet. onun için entegrasyonları uzun olmuyor.''

5 yıldır Alanya'da yerleşik yaşadığını belirten R us Andrey Baranov(37)en büyük hayalininTürk bir bayanla evlenerek Antalya'dayaşlanmak olduğunu öyledi. B aranov', 10 yıl önce Müslüman olum ve Alanya'ya yerleştim veAhmet ismini aldım.Müslüman Türk bir bayanla evlenerek ömrümün sonuna kadar Antalya'da yaşamak istiyorum. '' dedi.

Olga İbrahimova isimli Rus bayanda 8 yıldır Side'de yaşadığını nişanlısının Antaly'ada yaşadığı için Rusya'ya dönmeyi düşünmediğini sözlerine ekledi.