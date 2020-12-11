Ruslara geçit vermeyen Uzunahmet Tabyaları'nda yıkılma tehlikesi - Son Dakika

Ruslara geçit vermeyen Uzunahmet Tabyaları'nda yıkılma tehlikesi

11.12.2020 09:46
Ruslara geçit vermeyen Uzunahmet Tabyaları'nda yıkılma tehlikesi, System.String[]

SULTAN Abdulhamid döneminde Paris ve Roma'daki tabyalar örnek alınarak, Erzurum'da Rus tehlikesine karşı inşa edilen Uzunahmet Tabyaları, yıkılmaya yüz tuttu.

SULTAN Abdulhamid döneminde Paris ve Roma'daki tabyalar örnek alınarak, Erzurum'da Rus tehlikesine karşı inşa edilen Uzunahmet Tabyaları, yıkılmaya yüz tuttu. Birçok yerinde tahribat oluşan tabyalara sahip çıkılmasını isteyen tarihçi Abdurrahman Zeynal, "Bu tarihi yapıya sahip çıkılarak yıkılması önlenmelidir" dedi.

Erzurum- Kars kara yolunun 20'nci kilometresindeki merkez Palandöken ilçesine bağlı Uzunahmet Mahallesi yakınlarında 2'nci Sultan Abdulhamid tarafından Paris ve Roma'daki tabyalar örnek alınarak Deveboynu geçidinde 2050 rakımlı bir tepeye Uzunahmet Tabyaları inşa edildi. 1 kilometre ilerisinde de ilave tabya yaptırılan Uzunahmet Tabyaları'yla, Erzurum'u Rus tehdidine karşı koruma amaçlandı. Koğuş odalarının üstüne yerleştirilen, beşik tonozla örtülen ve dıştan kalın bir toprak örtüsü ile kaplanarak gizlenen topçu odalarına, avlunun ortasında bulunan iki rampa ile çıkılan Uzunahmet Tabyaları sayesinde, 1877-1878 yıllarında Rus ordusunun Erzurum'u işgal girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Pasinler Ovası'na hakim olan bir tepede kurulan tabyadaki topçu kuleleriyle Osmanlı ordusu, Rus ordusunun geçişine izin vermedi. 1'inci Dünya Savaşı'nda da Rus tehlikesine karşı Erzurum'u savunan Uzunahmet Tabyaları, daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılmaya başlandı. Askerin konuşlandığı tabyalar, 1960 yılında Erzurum'da birliklerin oluşturulmasıyla boşaltıldı.

'ÇOK KIYMETLİ BİR ESER'Erzurum'daki tabyalarla ilgili kitap yazan emekli öğretmen ve tarihçi Abdurrahman Zeynal, Uzunahmet Tabyaları'nın Abdulhamid döneminde inşa edildiğini belirtti. Bütün ovaya hakim olan tabyaların olası Rus saldırısını engellediğini anlatan Zeynal, tarihi yapının 1960'lara kadar kullanıldığını kaydetti. Tabyaların Erzurum için çok kıymetli bir eser olduğunu ifade eden Zeynal, "Uzunahmet Tabyaları sadece tarihi açıdan değil, turistik özelliğinin yanı sıra tarihi filmlere de stüdyo olarak kullanılabilir. Yerli ve yabancı turistlerin buradan rahatlıkla Pasin Ovası'nın muhteşem ihtişamını görmeleri mümkün. Tarihimiz maalesef bakımsızlık yüzünden yıkılmakla karşı karşıya kalmış. Devletimiz tarafından kontrol altına alınarak bu yıkımın önlenmesi en büyük önceliğimiz olmalıdır" diye konuşu.

Ruslara geçit vermeyen Uzunahmet Tabyaları'nda yıkılma tehlikesi
Ruslara geçit vermeyen Uzunahmet Tabyaları'nda yıkılma tehlikesi
Ruslara geçit vermeyen Uzunahmet Tabyaları'nda yıkılma tehlikesi
Ruslara geçit vermeyen Uzunahmet Tabyaları'nda yıkılma tehlikesi
Ruslara geçit vermeyen Uzunahmet Tabyaları'nda yıkılma tehlikesi
Ruslara geçit vermeyen Uzunahmet Tabyaları'nda yıkılma tehlikesi
Ruslara geçit vermeyen Uzunahmet Tabyaları'nda yıkılma tehlikesi
Ruslara geçit vermeyen Uzunahmet Tabyaları'nda yıkılma tehlikesi
Ruslara geçit vermeyen Uzunahmet Tabyaları'nda yıkılma tehlikesi
Ruslara geçit vermeyen Uzunahmet Tabyaları'nda yıkılma tehlikesi
Ruslara geçit vermeyen Uzunahmet Tabyaları'nda yıkılma tehlikesi
Ruslara geçit vermeyen Uzunahmet Tabyaları'nda yıkılma tehlikesi
Ruslara geçit vermeyen Uzunahmet Tabyaları'nda yıkılma tehlikesi
Ruslara geçit vermeyen Uzunahmet Tabyaları'nda yıkılma tehlikesi

Erzurum, Paris, Roma, Rus, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ruslara geçit vermeyen Uzunahmet Tabyaları'nda yıkılma tehlikesi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Başına çivili sopa ile vurulan yaralıyı, bir de ambulansta linç etmeye kalktılar Tren hattında çalışan işçiler, Balkan Savaşları'ndan kalma patlamamış top mermisi buldu Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti Kapadokya'ya giden Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, at üzerinde dudak dudağa poz verdi Masumlar Apartmanı'nın 14. bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye'nin annesiyle olan sırrı ortaya çıkıyor Bakan Koca, günler sonra güzel haber verdi: 4 ilde vaka sayısı düşmeye başladı Alman Bakan, Canan Karatay'ın "Karbonatlı suyla gargara yapmak virüsten koruyor" önerisine destek verdi Böyle gol görülmedi! İranlı futbolcu, taç atışından topu ağlara gönderdi
Demet Akalın, Okan Kurt'a gelen Survivor teklifi hakkında ilk kez konuştu: Hira engeline takıldı Demet Akalın, Okan Kurt'a gelen Survivor teklifi hakkında ilk kez konuştu: Hira engeline takıldı         
09:30
Bakan Koca 3 gruba aşı yapılamayacak demişti, kişi sayısı netleşti! Yaklaşık 25 milyon kişi kapsam dışı kalacak Bakan Koca 3 gruba aşı yapılamayacak demişti, kişi sayısı netleşti! Yaklaşık 25 milyon kişi kapsam dışı kalacak         
09:02
ABD Başkanı Trump çark etti! Türkiye'ye yönelik 12 maddelik yaptırım paketini imzaladı ABD Başkanı Trump çark etti! Türkiye'ye yönelik 12 maddelik yaptırım paketini imzaladı         
08:37
Sadakat kartlarında biriken puanlar için son tarih 31 Aralık Sadakat kartlarında biriken puanlar için son tarih 31 Aralık         
08:04
Taciz iddialarıyla gündeme gelen yazar İbrahim Çolak, son paylaşımının ardından intihar etti Taciz iddialarıyla gündeme gelen yazar İbrahim Çolak, son paylaşımının ardından intihar etti         
07:56
Soğukta titreyen gasp mağdurunun sözleri yürekleri sızlattı: 50 lira kazanmazsam babam dövüyor Soğukta titreyen gasp mağdurunun sözleri yürekleri sızlattı: 50 lira kazanmazsam babam dövüyor         
00:42
Yaşar Alptekin'den bomba itiraf: Boşanmak için eşimi aldattım Yaşar Alptekin'den bomba itiraf: Boşanmak için eşimi aldattım         
23:29
'Benim Adım Melek' dizisinin başrolü Nehir Erdoğan'ın sevgilisini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor 'Benim Adım Melek' dizisinin başrolü Nehir Erdoğan'ın sevgilisini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor         
22:05
Hakan Altun ve Gonca Vuslateri çiftinden aşk pozu geldi! Paylaşıma beğeni yağdı Hakan Altun ve Gonca Vuslateri çiftinden aşk pozu geldi! Paylaşıma beğeni yağdı         
21:08
İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada İbo Show'a konuk oluyor İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada İbo Show'a konuk oluyor         
20:24
Paylaşımına takipçisinden 'meme' yorumu gelince Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü Paylaşımına takipçisinden 'meme' yorumu gelince Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü         
19:28
Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanımak isteyen Fransa'ya tepki gösterdi! Aliyev kendini gülmekten alamadı Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanımak isteyen Fransa'ya tepki gösterdi! Aliyev kendini gülmekten alamadı         
17:16
Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı         
17:14
Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı         
14:53
4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı 4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı         
14:28
Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım         
14:16
Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi         
11:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2020 10:00:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ruslara geçit vermeyen Uzunahmet Tabyaları'nda yıkılma tehlikesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei