Son Dakika Haberleri: Ruslardan Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'nde Ayin

Ruslardan Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'nde Ayin

35 dakika önce

ANTALYA'nın Demre ilçesinde, 'Noel Baba' olarak bilinen Aziz Nikolaos'ın Anıt Müzesi'nde, Rusya'dan gelen din adamları öncülüğünde, Rus Ortodokslar tarafından ayin düzenlendi.

Ruslardan Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'nde Ayin, System.String[]
ANTALYA'nın Demre ilçesinde, 'Noel Baba' olarak bilinen Aziz Nikolaos'ın Anıt Müzesi'nde, Rusya'dan gelen din adamları öncülüğünde, Rus Ortodokslar tarafından ayin düzenlendi.

Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'ndeki anma ayinini Rusya'nın St. Petersburg şehri yakınlarındaki Demre'nin kardeş şehri olan Kranstad'daki Aziz Nikolaos Katedrali'nin Başpiskoposu Oleg Juk yönetti. Ayine Kranstad şehrinden gelen 3 din adamı, 6 kişilik iş insanı heyeti ile Rusya'dan ve Antalya'dan gelen Ruslar katıldı. Başpiskopos Oleg Juk; ayin sonunda dünya barışı, insanlığın kardeşliği, dünyadaki açlıkların ve savaşların sona ermesi, Aziz Nikolaos'un herkese mutluluk vermesi ve Türkiye- Rusya dostluğunun ebediyen devam etmesi için dua etti. Juk, "Biz Aziz Nikolaos'un şehrine çok uzaklardan geldik. Bizim için kutsal olan bu mekanda bulunmaktan çok mutluyuz. Bu güzel mekan bizim için kutsal ve çok önemli. Bu mabedi koruyan, günümüze taşıyan ve bize bugün burada ibadet izni veren Türk makamlarına teşekkür ediyorum. Bizi anlayan, anlamayan, bu dünyada yaşayan tüm insanlara mutluluk, sağlık diliyorum. Kardeş ülke Türkiye ve kardeş şehrimiz Demre'ye barış, mutluluk diliyoruz. Buradaki atmosferi ülkemize götüreceğiz. Demrelilerin dostluğuna, konukseverliğine teşekkür ediyoruz. Bugün, burada, tüm insanlığın mutluluğu için dua ettik" dedi.

Ayin sonunda katılımcılara kutsanmış ekmek ikram edildi. - Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:31 Kaynak: DHA

Rusya Federasyonu, Demre, Antalya, Güncel
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