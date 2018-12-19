Ruslardan Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'nde Ayin

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Genç Adam, Eski Nişanlısına "Sonun Diğer Kadınlar Gibi Olacak" Deyip Sokak Ortasında Kurşun Yağdırdı

Tecavüz ve Cinayetten Hapis Yatan Cani, Cezaevinden Çıkar Çıkmaz Kız Çocuğuna İstismarda Bulundu

İşçi Emeklisi, Kendisini Bankacı Olarak Tanıtan Kadına 96 Bin TL'sini Kaptırdı