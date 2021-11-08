Ruslardan ilk adım geldi! Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı dakika dakika tekrarlanmaya gidiyor - Son Dakika

Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçında kural hatası olduğu gerekçesiyle UEFA'ya başvuruda bulunmuştu. Bu başvuruya ilişkin Rus cephesinden yapılan açıklamada, karşılaşmanın tekrar edilebileceği belirtildi.

"GEÇMİŞTE BÖYLE BİR VAKA DAHA YAŞAMIŞTIK"

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Konuya ilişkin konuşan Rusya Futbol Federasyonu Onursal Başkanı Vyacheslav Koloskov, "Maçı tekrar etmek için bir neden var. Geçmişte böyle bir vaka daha yaşamıştık. 2001'de Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Pimenov, iki sarı kart görmüştü ve oyuna devam etmişti. Sonucunda ise maç tekrar edilmişti." ifadelerini kullandı.

"LOKOMOTİV MOSKOVA İÇİN İYİ BİR KARAR OLUR"

Lokomotiv Moskova'nın eski teknik direktörü Yuri Semin ise, "Maç tekrarı, Lokomotiv için iyi bir karar olur. Beraberlik hiçbir şekilde takıma yaramıyor, kazanmaları gerekiyor. Tekrar ihtimali varsa kazanma ihtimalleri ve bir üst tura yükselme şansları da olacaktır. Tekrar edilecek mi, bilmiyorum. Yönetmeliği iyi incelemek gerekiyor." dedi.