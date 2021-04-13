Ruslardan kendilerine açılan sancak davasına hadsiz yorumlar - Son Dakika

Ruslardan kendilerine açılan sancak davasına hadsiz yorumlar

13.04.2021 09:44
Ruslardan kendilerine açılan sancak davasına hadsiz yorumlar, System.String[]

Rusların Erzurum'u işgali sırasında ele geçirdikleri ve Saint Petersburg'da bulunan dünyanın en büyük müzelerinden biri olan Hermitage Müzesi'nde sergiledikleri 9 adet Alay Sancağı ile Pasinler'den ele geçirdikleri 1 adet Pasin Sancağı'nın geri alınması için tarihçiler Rusya'ya mülkiyet tespit...

Rusların Erzurum'u işgali sırasında ele geçirdikleri ve Saint Petersburg'da bulunan dünyanın en büyük müzelerinden biri olan Hermitage Müzesi'nde sergiledikleri 9 adet Alay Sancağı ile Pasinler'den ele geçirdikleri 1 adet Pasin Sancağı'nın geri alınması için tarihçiler Rusya'ya mülkiyet tespit ve iade davası açmıştı. Bunun üzerine Rus sosyal medya kullanıcıları bu davayla ilgili "Amatör bir tarihçi Ruslara sancak davası açtı" ve "1916'da Erzurum'daki zafer ve yakalanan sancaklar Türklere muazzam hırslarını hatırlattı" gibi yorumlar yaptı.

1916-1918 yıllarında Erzurum'u işgal eden Ruslar birçok tarihi eseri ve sancağı da beraberinde götürdü. Bunlar arasında, şu anda dünyanın en büyük müzelerinden biri olarak kabul edilen Hermitage Müzesi'nde sergilenen 9 adet Alay Sancağı ile Pasinler'den ele geçirilen 1 adet Pasin Sancağı yer alıyor.

Tarihçi Yazar Ümit Topal'ın çalışmaları ve derlediği bilgi ve belgelere göre sancakların, şehre ilk giren Rus komutanı Yüzbaşı Konieff tarafından Aziziye Tabyalarından ele geçirildikten sonra önce Tiflis'e götürülüp burada sergilendiği, törenler yapılarak Rus kuvvetlerinin propagandasının yapıldığı, sonrasında St. Petersburg'a götürülerek Rus Çarı 2. Nikola'ya takdim edildiği ve şu anda da yine St. Petersburg'da bulunan Hermitage Müzesi'nde sergilendiği tespit edildi.

Bunun üzerine Araştırmacı Tarihçi Ümit Topal, Erzurum 1.Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bu 9 adet Erzurum Alay Sancağı ile 1 adet Pasin Sancağı'nın iadesi için Rusya Federasyonu'na karşı bir mülkiyet tespit ve iade davası açtı.

Osmanlı- Rus savaşlarında Erzurum'dan götürülen tarihi ve kültürel varlıkları bulmak için araştırma yaptığını anlatan Topal, "Saat Kulesi'nden sökülüp götürülen saat, çeşitli eserler, çiniler, kale kapısı, Rusya kütüphanelerine götürülen el yazması kitapları bulduk. Aynı zamanda bizi ok gibi yaralayan, milli hislerimizi canlandıran sancakların izini de bulduk. Bizi bu araştırmada en çok üzen, 9 sancağın baş aşağı sergilenmesi olmuştur. Sancaklar Türk ordusunun Türk milletinin şerefidir. Bunları ülkemize getirmek için herkesin desteğini bekliyoruz" dedi.

Açılan davaya Rus sosyal medya kullanıcılarından da yorumlar geldi. Paylaşılan videoda kullanıcının ifadeleri ise dikkat çekti. Rus sosyal medya kullanıcısı paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye tarafından Osmanlı savaş sancaklarının geri iadesi için Rusya'ya dava açıldı. Amatör bir Türk tarihçi ve yazar olan Ümit Topal, I. Dünya Savaşı sırasında Türkiye'nin doğusundaki Erzurum ilinde yaşanan çatışmalarda Rus birlikleri tarafından ele geçirilen on askeri sancağın iadesi için 3 Nisan Perşembe günü dava açtı. Tarihçi, 1916'da Rusların eline geçen Osmanlı ordusunun sancakları Türk milletinin "şerefini" temsil ettiğini ve iade edilmesi gerektiğini iddia ediyor.

Rus İmparatorluğu'nun Kafkasya'nın Osmanlılara karşı yürüttüğü sefer sırasında defalarca işgal edilen Erzurum, en son Şubat 1916'da tahminen 10 bin Osmanlı askerinin öldüğü kanlı bir savaşın ardından Türk kuvvetlerinden alındı. 10 sancağın yanı sıra, Rus birlikleri binlerce esiri ele geçirdi. İki yıl sonra, iktidara gelen Bolşeviklerin Rusya'yı Birinci Dünya Savaşı'ndan çekmesiyle şehir terk edildi.

Ümit Topal, sancakların şiddetli bir savaşın yapıldığı Aziziye'deki Rus subaylarından birinin bir müfrezesi tarafından ele geçirildiğini ve şu anda St.Petersburg'daki Hermitage deposunda bulunduğunu iddia ediyor. Amatör bir tarihçi verdiği demeçte, 'Rusya'da bir süre baş aşağı sergilendiklerini de öğrendik' dedi.

Kendisine göre davacılar, Türkiye Dışişleri Bakanlığı raporları ve Erzurum Valiliği arşiv belgelerini 'delil' olarak sundu ve pankartların sahibi Türk tarafına tanıklık etti.

Türkleri muzaffer ülkeden bir yenilgi almaları utanç olarak geri çekerken, diğer yandan da çok değerli bir tarihi kalıntı kaybetmelerinin zor olduğunu anlamak mümkündür. Türkler kesinlikle bilge, ama atalarının ihtişamı için çabalıyorlar.

Dünya jeopolitiğindeki siyasi gerçekler gündeminde, Türkler ve Anglo-Saksonlardan büyük Turan denilen, Rusya'ya Türk ordusunun önceki tüm yenilgilerine bir ders verme hırslı çok keskin bir proje var ve sonuç olarak, Rusya Federasyonu topraklarını ele geçirmek hedefindeydiler. Türkiye'nin, Rusya İmparatorluğuna karşı Birinci Dünya Savaşı'na girdiğinde, aynı büyük jeopolitik amaç ve hedefleri belirlediğini hatırlatmak isterim ki, bu bizim zamanımızda çok benzer. Kafkasya topraklarının ve tüm Volga bölgesinin ve daha sonra tüm Orta Asya'nın geri çekilmesi meselesinin dikkate alındığını hatırlatmama izin verin. Bütün bu topraklar yeni Türk Halifeliğine dahil edilecekti. Tüm bu görkemli planları engelleyen Yudeniç'in Rus ordusunun Erzurum yakınlarındaki zaferi ve yakalanan sancaklar Türklere muazzam hırslarını hatırlatmaktadır. Dolayısıyla modern Türkiye'nin bu amaç ve hedefleri hiç unutmadığını güvenle söyleyebiliriz.

Erzurum'dan gelen Türk sancakları, Rus ordusunun onurunun ve zaferlerinin sembolü olarak ve Türk reformculara karşı silahları ve modern Soros fonlarının kurbanlarını aydınlatmak için işe yarayabilir." - ERZURUM

Ruslardan kendilerine açılan sancak davasına hadsiz yorumlar
Ruslardan kendilerine açılan sancak davasına hadsiz yorumlar
Ruslardan kendilerine açılan sancak davasına hadsiz yorumlar
Ruslardan kendilerine açılan sancak davasına hadsiz yorumlar
Ruslardan kendilerine açılan sancak davasına hadsiz yorumlar
Ruslardan kendilerine açılan sancak davasına hadsiz yorumlar
Ruslardan kendilerine açılan sancak davasına hadsiz yorumlar

Petersburg, Hermitage, Erzurum, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ruslardan kendilerine açılan sancak davasına hadsiz yorumlar - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı Türkiye'deki yeni vakaların yüzde 85'i İngiliz varyantı! Peki endişe veren mutant virüs daha mı ölümcül? Türkiye'deki yeni vakaların yüzde 85'i İngiliz varyantı! Peki endişe veren mutant virüs daha mı ölümcül? Ziraat Bankası 1,33 milyar dolarlık sendikasyon kredisi aldı Ziraat Bankası 1,33 milyar dolarlık sendikasyon kredisi aldı Tüm Türkiye bu toplantıya kilitlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası Ramazan'da uygulanacak yeni tedbirleri açıklayacak Tüm Türkiye bu toplantıya kilitlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası Ramazan'da uygulanacak yeni tedbirleri açıklayacak Taliban'dan açıklama: Türkiye'de başlayacak barış görüşmelerine katılmayacağız Taliban'dan açıklama: Türkiye'de başlayacak barış görüşmelerine katılmayacağız Boğaz ağrısı için hastaneye giden kadının, kokoreç yerken diline iğne battığı ortaya çıktı Boğaz ağrısı için hastaneye giden kadının, kokoreç yerken diline iğne battığı ortaya çıktı ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken Ramazan mesajı! Nûr Suresi'nden 35. ayeti paylaştı ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken Ramazan mesajı! Nûr Suresi'nden 35. ayeti paylaştı Serbest bırakılan amirallerden adliye çıkışı ilk açıklama: Tam bir iletişim kazası Serbest bırakılan amirallerden adliye çıkışı ilk açıklama: Tam bir iletişim kazası

Son Dakika Haberleri
11:04 Dolar güne yükselişle başladı: 8,16'dan işlem görüyor
11:01 Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı
10:57 Şikayetçi olduğu eski sevgilisi attığı mesajla dehşete düşürdü: 30 saniyen var, sonrasına karışmam
10:48 Türkiye'deki yeni vakaların yüzde 85'i İngiliz varyantı! Peki endişe veren mutant virüs daha mı ölümcül?
10:41 Eski sevgilisi yüzünden hayatı kabusa döndü! Darp edilen iş kadından yardım çığlığı
10:28 İğrenç olay! 5 kişi, 12 yaşındaki kız çocuğuna şantaj yapıp cinsel istismarda bulundu
10:09 Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim?
09:52 AK Partili eski bakan Ertuğrul Günay'dan emekli amirallerin serbest kalmasına ilişkin dikkat çeken yorum
09:37 Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği ikramiye zam oranı bugün belli olacak
09:30 Sadakatsiz dizisinden 26. yeni bölüm fragmanı geldi! Derin'i kaçıranlar bu kez Asya'yı kaçırıyor
Dolar güne yükselişle başladı: 8,16'dan işlem görüyor Dolar güne yükselişle başladı: 8,16'dan işlem görüyor         
11:04
Şikayetçi olduğu eski sevgilisi attığı mesajla dehşete düşürdü: 30 saniyen var, sonrasına karışmam Şikayetçi olduğu eski sevgilisi attığı mesajla dehşete düşürdü: 30 saniyen var, sonrasına karışmam         
10:57
Eski sevgilisi yüzünden hayatı kabusa döndü! Darp edilen iş kadından yardım çığlığı Eski sevgilisi yüzünden hayatı kabusa döndü! Darp edilen iş kadından yardım çığlığı         
10:41
İğrenç olay! 5 kişi, 12 yaşındaki kız çocuğuna şantaj yapıp cinsel istismarda bulundu İğrenç olay! 5 kişi, 12 yaşındaki kız çocuğuna şantaj yapıp cinsel istismarda bulundu         
10:28
Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim? Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim?         
10:09
Ne evlilik teklifi ne sevgiliye sürpriz! Vinç kiralayan gencin sebebi çok daha duygusal Ne evlilik teklifi ne sevgiliye sürpriz! Vinç kiralayan gencin sebebi çok daha duygusal         
09:50
İlk sahibi uzman çavuş! Bu papağan her sabah ev halkını İlk sahibi uzman çavuş! Bu papağan her sabah ev halkını "Ölürüm Türkiye'm" parçasıyla uyandırıyor         
09:12
Unutulma Hakkı yürürlüğe girdi! Artık vatandaşlar haklarında çıkan bilgi ve belgeleri arama motorlarından kaldırtabilecek Unutulma Hakkı yürürlüğe girdi! Artık vatandaşlar haklarında çıkan bilgi ve belgeleri arama motorlarından kaldırtabilecek         
04:56
İşte Kabine'nin alacağı ilk tedbir! Bakan Koca, Ahmet Hakan'a söyledi İşte Kabine'nin alacağı ilk tedbir! Bakan Koca, Ahmet Hakan'a söyledi         
00:28
Gazeteci Hande Fırat evinde kaza geçirdi! İki gözünde hasar var Gazeteci Hande Fırat evinde kaza geçirdi! İki gözünde hasar var         
20:52
Bodrum'da silahlı kavgaya karışan oyuncu Mustafa Üstündağ serbest bırakıldı Bodrum'da silahlı kavgaya karışan oyuncu Mustafa Üstündağ serbest bırakıldı         
19:25
Manisa'nın ilk ve tek kadın halk otobüsü şoförü, Kod-29'la işten çıkarıldı Manisa'nın ilk ve tek kadın halk otobüsü şoförü, Kod-29'la işten çıkarıldı         
19:25
Mansur Yavaş, Çin Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin adını değiştiriyor Mansur Yavaş, Çin Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin adını değiştiriyor         
19:08
Annesini çekiçle öldürdükten sonra evde parti veren sanık, cesedin kokusunu parfümle bastırmış Annesini çekiçle öldürdükten sonra evde parti veren sanık, cesedin kokusunu parfümle bastırmış         
18:14
Ramazan öncesi kaynak suyu almak isteyen vatandaşlar 5 kilometrelik kuyrukta bekledi Ramazan öncesi kaynak suyu almak isteyen vatandaşlar 5 kilometrelik kuyrukta bekledi         
17:56
Usta oyuncu Itır Esen, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu Usta oyuncu Itır Esen, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu         
16:19
51 gündür kayıp olan kızını arayan babadan çarpıcı sözler: Evladımı oğluyla evlendirmek için halası kaçırdı 51 gündür kayıp olan kızını arayan babadan çarpıcı sözler: Evladımı oğluyla evlendirmek için halası kaçırdı         
14:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2021 11:09:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ruslardan kendilerine açılan sancak davasına hadsiz yorumlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei