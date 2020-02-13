Ruslardan Suriye'de Türkiye olmadan devriye - Son Dakika

Suriye rejiminin İdlib'de sivillerin üzerine bomba yağdırması ve Türk askeri gözlem noktalarına saldırmasından sonra Türkiye ortak devriyelere katılmazken Rusya, devriyeyi tek başına gerçekleştirdi.



Suriye rejiminin İdlib'de sivilleri bombalamasının ardından yine rejim askerleri tarafından Türk askerinin gözlem noktalarına saldırılar gerçekleşmiş, Türk ordusu ise bu saldırılara misliyle karşılık vermişti. Esad'a her koşulda destek veren ve İdlib'in bombalanmasına hava saldırılarıyla destek veren Rusya ile Türkiye arasında ipler gerilirken Şubat ayı başından beri Türkiye'nin ortak devriyelere katılmama geleneği devam etti. Rusya'ya rejim saldırılarına destek verdiği için tepki gösteren Türkiye ortak devriyelere katılmazken Rus askeri polisi devriyeleri tek başına gerçekleştirmek zorunda kaldı.



Bu sabah Haseke'nin Tel Tamer bölgesinde devriye gerçekleştiren Rus askeri polisi, kasaba merkezinde geçişler yaptı. Devriyelerini hızla gerçekleştirdiği gözlenen Rus askerinin devriyesine Türk askerinin katılmadığı öğrenildi.



Öte yandan, Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Yuriy Borenkov, geçtiğimiz günlerde ortak devriyelere Türkiye'nin katılmadığını ve devriyelerin Rus askeri polisi tarafından gerçekleştirilmeye devam edildiği açıklanmıştı. - MOSKOVA