Rusların aklı Türkiye'de kaldı

Vali Münir Karaloğlu, Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı çerçevesinde Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Türkiye Festivali'ne katıldı.

Vali Münir Karaloğlu, Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı çerçevesinde Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Türkiye Festivali'ne katıldı. Türk tarihi, kültürü, sanatı, turizm altyapısı ve mutfağının tanıtıldığı "Türkiye Festivali'ne Ruslar büyük bir ilgi gösterdi.



Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Birliği (TTYD) koordinasyonunda Rusya'nın Moskova kentinde organize edilen Türkiye Festivali ile Rus turist sayısının artırılması hedefleniyor. Başta Antalya, İstanbul, Nevşehir olmak üzere Türkiye'nin tarihi ve turistik kent ve mekanlarının tanıtıldığı Festivale Antalya'dan sektör temsilcileri çıkarma yaptı. Vali Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, AKTOB Başkanı Erkan Yağcı ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.



"Kader bağımız var"



Festivalin açılış töreninde konuşan Vali Karaloğlu, "Bilim insanı İbn-ı Haldun coğrafya kaderdir der. Rusya ile Türkiye Cumhuriyeti birbirine çok yakın komşu iki ülke, tarihte birçok kez birbirinin kaderini etkilemiş, zaman zaman da aynı kaderi paylaşmış iki toplumdur. Geçmişe dayalı köklü bir ilişkimiz var. Bugüne geldiğimizde ise belki de siyasi, ekonomik ve ticari ilişkiler bakımından tarihin en üst seviyesini yaşıyoruz. Şimdi ilişkileri tabana yaymak halklar arası ilişkileri güçlendirmek için bize düşen kültürel sanatsal sportif işleri çoğaltmak işte onlardan bir tanesi de 3 yıldır Moskova'da düzenlediğimiz Türkiye Festivali" dedi.



"Moskovalı dostlarımıza Türkiye günleri"



Emek olmadan yemek olmaz atasözümüzü Ruslarla paylaşan Vali Karaloğlu, "Bizde güzel sonuçlar alabilmek için turizm sektöründe ki STK başkanları, sektör temsilcileri sektörde ki işletmeler, Büyükelçimizin desteği, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın büyük desteği ve diğer vilayetlerimizin destekleriyle buradayız. Bu sene üçüncüsünü düzenlediğimiz kültür festivaline tam manasıyla Türk günleri yaşanacak. Yemeğimizden müziğimize, folklorumuzdan sporumuza, yağlı güreşimize kadar bütün unsurlarıyla Rus dostlarımıza Moskovalı dostlarımıza Türkiye günleri yaşatmış olacağız" ifadelerini kullandı.



"Kazan-kazan formülüyle ilişkileri güçlendirelim"



Konuşmasını Türkiye'nin 2018'de 6 Milyon Rus turisti ağırladığına değinerek sürdüren Vali Münir Karaloğlu Bu sayının yüzde 80'nini 4 milyon 800 binini Antalya'da ağırladıklarına dikkat çekti. 2019 yılının ilk 5 aylık dönemine bakıldığına geçen seneye göre yüzde 18'lik bir artış olduğunu belirten Vali Karaloğlu, "Ruslar Antalya'yı, Antalyalılar Rusları seviyor. Bu sevginin neticesinde de birçok Rus dostumuz şu anda Antalya'ya yerleşmiş, gayrimenkul satın almış, bir Türk vatandaşımızla evlenmiş. Artık Turko-Rus dediğimiz çocuklarımızın da olduğunu ifade etmek isterim. Biz Rusya'yla tek taraflı bir ilişki istemiyoruz. Biz hem Ruslar Türkiye'ye, Antalya ya gelsin hem de Türkler daha çok Rusya ve Moskova'yı ziyaret etsin istiyoruz. Karşılıklı kazan kazan formülüyle bir ilişki istiyoruz. Bu yüzden Rus dostlarımızla bu sene 2019 Türkiye Rusya Kültür Yılında Antalya'da bir Rusya Kültür Festivali yapmayı arzu ediyorum. Eylül ayında Antalya'da Rusya Kültür Festivali yapacak arkadaşlara bizde destek vereceğiz" dedi.



Festivalin hayırlı olmasını temenni eden Vali Münir Karaloğlu ilişkilerin gelişmesine ve karşılıklı turizmin gelişmesine vesile olacağına inandığını belirtti. Geleneksel Türk yemeklerinin, tatlılarının el sanatları ve zanaatlarının, geleneksel sporların, halk oyunlarının tanıtıldığı ve 2. gününde 50 bin ziyaretçin katıldığı Türkiye Festivali renkli gösterilere sahne oldu. - ANTALYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

TÜBİTAK'a 21 personel alınacak

Meral Akşener: Eşim İstanbul'da akbille gezer

Dolar yeni haftaya nasıl başladı? İşte son durum

Hobi olarak kadehlere karikatür çizmeye başladı, şimdi taleplere yetişemiyor