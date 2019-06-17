Son Dakika Haberleri: Rusların aklı Türkiye'de kaldı
Son Dakika Ekonomi Haber

Rusların aklı Türkiye'de kaldı

49 dakika önce

Vali Münir Karaloğlu, Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı çerçevesinde Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Türkiye Festivali'ne katıldı.

Rusların aklı Türkiye'de kaldı, System.String[]
Vali Münir Karaloğlu, Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı çerçevesinde Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Türkiye Festivali'ne katıldı. Türk tarihi, kültürü, sanatı, turizm altyapısı ve mutfağının tanıtıldığı "Türkiye Festivali'ne Ruslar büyük bir ilgi gösterdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Birliği (TTYD) koordinasyonunda Rusya'nın Moskova kentinde organize edilen Türkiye Festivali ile Rus turist sayısının artırılması hedefleniyor. Başta Antalya, İstanbul, Nevşehir olmak üzere Türkiye'nin tarihi ve turistik kent ve mekanlarının tanıtıldığı Festivale Antalya'dan sektör temsilcileri çıkarma yaptı. Vali Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, AKTOB Başkanı Erkan Yağcı ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

"Kader bağımız var"

Festivalin açılış töreninde konuşan Vali Karaloğlu, "Bilim insanı İbn-ı Haldun coğrafya kaderdir der. Rusya ile Türkiye Cumhuriyeti birbirine çok yakın komşu iki ülke, tarihte birçok kez birbirinin kaderini etkilemiş, zaman zaman da aynı kaderi paylaşmış iki toplumdur. Geçmişe dayalı köklü bir ilişkimiz var. Bugüne geldiğimizde ise belki de siyasi, ekonomik ve ticari ilişkiler bakımından tarihin en üst seviyesini yaşıyoruz. Şimdi ilişkileri tabana yaymak halklar arası ilişkileri güçlendirmek için bize düşen kültürel sanatsal sportif işleri çoğaltmak işte onlardan bir tanesi de 3 yıldır Moskova'da düzenlediğimiz Türkiye Festivali" dedi.

"Moskovalı dostlarımıza Türkiye günleri"

Emek olmadan yemek olmaz atasözümüzü Ruslarla paylaşan Vali Karaloğlu, "Bizde güzel sonuçlar alabilmek için turizm sektöründe ki STK başkanları, sektör temsilcileri sektörde ki işletmeler, Büyükelçimizin desteği, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın büyük desteği ve diğer vilayetlerimizin destekleriyle buradayız. Bu sene üçüncüsünü düzenlediğimiz kültür festivaline tam manasıyla Türk günleri yaşanacak. Yemeğimizden müziğimize, folklorumuzdan sporumuza, yağlı güreşimize kadar bütün unsurlarıyla Rus dostlarımıza Moskovalı dostlarımıza Türkiye günleri yaşatmış olacağız" ifadelerini kullandı.

"Kazan-kazan formülüyle ilişkileri güçlendirelim"

Konuşmasını Türkiye'nin 2018'de 6 Milyon Rus turisti ağırladığına değinerek sürdüren Vali Münir Karaloğlu Bu sayının yüzde 80'nini 4 milyon 800 binini Antalya'da ağırladıklarına dikkat çekti. 2019 yılının ilk 5 aylık dönemine bakıldığına geçen seneye göre yüzde 18'lik bir artış olduğunu belirten Vali Karaloğlu, "Ruslar Antalya'yı, Antalyalılar Rusları seviyor. Bu sevginin neticesinde de birçok Rus dostumuz şu anda Antalya'ya yerleşmiş, gayrimenkul satın almış, bir Türk vatandaşımızla evlenmiş. Artık Turko-Rus dediğimiz çocuklarımızın da olduğunu ifade etmek isterim. Biz Rusya'yla tek taraflı bir ilişki istemiyoruz. Biz hem Ruslar Türkiye'ye, Antalya ya gelsin hem de Türkler daha çok Rusya ve Moskova'yı ziyaret etsin istiyoruz. Karşılıklı kazan kazan formülüyle bir ilişki istiyoruz. Bu yüzden Rus dostlarımızla bu sene 2019 Türkiye Rusya Kültür Yılında Antalya'da bir Rusya Kültür Festivali yapmayı arzu ediyorum. Eylül ayında Antalya'da Rusya Kültür Festivali yapacak arkadaşlara bizde destek vereceğiz" dedi.

Festivalin hayırlı olmasını temenni eden Vali Münir Karaloğlu ilişkilerin gelişmesine ve karşılıklı turizmin gelişmesine vesile olacağına inandığını belirtti. Geleneksel Türk yemeklerinin, tatlılarının el sanatları ve zanaatlarının, geleneksel sporların, halk oyunlarının tanıtıldığı ve 2. gününde 50 bin ziyaretçin katıldığı Türkiye Festivali renkli gösterilere sahne oldu. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:12 Kaynak: İHA
Moskova, Münir Karaloğlu, Rusya Federasyonu, Türkiye
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TÜBİTAK'a 21 personel alınacak Meral Akşener: Eşim İstanbul'da akbille gezer Dolar yeni haftaya nasıl başladı? İşte son durum Hobi olarak kadehlere karikatür çizmeye başladı, şimdi taleplere yetişemiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 14:01:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusların aklı Türkiye'de kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]