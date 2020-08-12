Rusların Covid-19 aşısının ilk üretimi 2 hafta içinde tamamlanacak - Son Dakika

Rusların Covid-19 aşısının ilk üretimi 2 hafta içinde tamamlanacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tüm dünya kamuoyuna duyurduğu Covid-19 aşısı için ilk parti üretiminin 2 hafta içinde tamamlanacağı açıklandı.

Rusların Covid-19 aşısının ilk üretimi 2 hafta içinde tamamlanacak, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tüm dünya kamuoyuna duyurduğu Covid-19 aşısı için ilk parti üretiminin 2 hafta içinde tamamlanacağı açıklandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı açıklamada tüm dünyayı etkisi altına alarak hayatı durma noktasına getiren korona virüs aşısının tüm testlerinin başarıyla tamamlandığını ve seri üretime başlanacağını söyledi. Putin açıklamasında aşının ismini "Sputnik-V" olarak duyururken ilacın Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirildiğini ve seri üretime ise AFK Sistema'nın Binnopharm ilaç fabrikasında başlandığını söyledi. Rusya'nın "Sputnik-V" korona virüs aşısını duyurmasından sonra yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko aşı ile ilgili son açıklamada fabrikada başlanan ilk parti üretiminin 2 hafta içerisinde tamamlanacağını ve aşının ilk olarak doktorlara uygulanacağını ardından Rus vatandaşlara aşı desteği sunulacağını ve ülkedeki aşı uygulama sürecinin ardından diğer ülkelere aşı desteği sağlanacağını söyledi.

DÜNYA KAMUOYUNDAN AÇIKLAMALAR GELMEYE DEVAM EDİYOR

Rusya'nın korona virüs aşısını bulduğunu müjdelemesinin ardından tüm dünya ülkeleri gözünü Rusya'ya çevirdi. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamada, "Rus sağlık yetkilileriyle irtibat halindeyiz. Aşının DSÖ ön yeterliliğini sağlamasıyla ilgili görüşmeler sürüyor. Bu ön yeterlilik, aşının tüm güvenlik ve etki verilerinin titizlikle incelenmesini kapsıyor" denildi. Almanya, Rusya'nın aşıyı bulduğunu duyurmasından sonra sürece temkinli yaklaşanlar arasında yer aldı.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Milyonlarca insanı, hatta milyarlarca insanı çok erken aşılamaya başlamak tehlikeli olabilir. Rusya'da neler olup bittiğinden çok şüpheliyim. Temel sorun Rusların bize pek bir şey söylememesi. Bu yeterince test edilmedi" diyerek kaygılarını dile getirdi.

DÜNYA BASINI RUS AŞISINI KONUŞUYOR

Uluslararası basın kuruluşları Rusya'nın aşıyı geliştirmesine dair birçok başlıkta haberler geçti. Amerikan CNN, Rusya'nın aşıyı geliştirmesine dair haberlerde birçok uzmanın görüşlerini alırken haber başlıklarında eleştiriler ve kaygıları okuyucularına aktardı. İngiliz BBC'de Rusya'nın korona virüs aşısıyla ilgili birçok haber yaptı. BBC'de CNN benzeri haberler üreterek yorumcuların ve uzmanların kaygılarını okuyucularına aktardı. Alman basını ise Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın açıklamalarına atıfta bulunarak aşının güvenilirliğinin şüpheli olduğunu aktardı.

BAZI ÜLKELERDEN RUSYA'YA DESTEK

Rusya'nın "Sputnik - V" aşısını geliştirdiğini duyurmasından sonra birçok ülkeden destek açıklaması geldi. Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Rusya'nın geliştirdiği aşıyı ümit verici bulurken aşıyı ülkelerinde de kullanmak istediklerini ve bunun için Rus aşısının Filipinler Sağlık Bakanlığı onayından geçmesi gerektiğini ifade etti. Rusya'nın Brezilya Konsolosluğundan yapılan açıklamada ise, Rus "Sputnik - V" aşısının Brezilya'nın Parana eyaletinde kullanılması için görüşmeler gerçekleştiğini ve bu eyalette aşı çalışmaları yapılacağını duyurdu.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Vladimir Putin, Koronavirüs, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 12:17

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusların Covid-19 aşısının ilk üretimi 2 hafta içinde tamamlanacak - Son Dakika
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