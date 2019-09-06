Son Dakika Haberleri: Rusların Robot Fedor'u bu gece dünyaya geri dönecek
Son Dakika Güncel Haber

Rusların Robot Fedor'u bu gece dünyaya geri dönecek

1 saat önce

Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) Ruslar tarafından gönderilen Robot Fedor'un bu gece dünyaya geri döneceği açıklandı.

Rusların Robot Fedor'u bu gece dünyaya geri dönecek, System.String[]

Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) Ruslar tarafından gönderilen Robot Fedor'un bu gece dünyaya geri döneceği açıklandı.

Soyuz MS-14 uzay aracı ile, Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılan ancak Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) zamanında ulaşamadığı için kenetlenemeyen insansı Robot Fedor bir sonraki denemede kenetlenmeyi başarmıştı. Kozmonotların hareketlerinin yanı sıra Dünya'dan uzaktan kumanda ile davranışları kopyalayabilen, 1.80 metre uzunluğunda ve 160 kilogram ağırlığındaki insansı robot Fedor'un uzaydaki çok düşük yerçekimli ortamda el becerileri test edildi.

İstasyona çıkmadan önce tüm hazırlıkları tamamlanan ve uzaya çıkan ilk robot olma özelliğini de taşıyan Fedor, ayrıca kendisine Twitter hesabı açtı. Uzaya gittikten sonra Twitter hesaplarını kullanmaya devam eden robot Fedor, son paylaşımında bir video yayınlayarak, "Günaydın. Bugün astronot Aleksey Ovchinin'nin gözetiminde elektrikli matkapla çalışma yaptık" mesajını iletti.

Rusya Federal Uzay Ajansı (ROSCOSMOS) tarafından yapılan açıklamada Robot Fedor'un görevini bugün son işlemler ile tamamlayacağını, 21.14'te Fedor'un Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılık için harekete başlayacağını 23.37'de istasyondan ayrılacağını ve Türkiye saatiyle 00.34'te Kazakistan'ın Jezkazgan şehrinin 147 kilometre uzaklığındaki güneydoğu bölgesinde bir noktaya ineceğini belirtti.

(İHA)

Kazakistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Varlık Fonu'ndan Milli Piyango açıklaması: Bugünkü cironun 3 katı kadar hasılat taahhüdü verildi Son dakika: Soylu'dan "İstanbul'a kayyum atanacak mı?" sorusuna yanıt: Pazar sabahı açıklayacağım İçişleri Bakanı Soylu, Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili talimat verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 12:36:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusların Robot Fedor'u bu gece dünyaya geri dönecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]