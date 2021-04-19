Büyük travma! Ruslar Türk SİHA'larını böyle vurdu ama yalnızca animasyonda - Son Dakika

Büyük travma! Ruslar Türk SİHA'larını böyle vurdu ama yalnızca animasyonda

19.04.2021 07:39

Rusların Rossiya 1 televizyonunda "Lancet" isimli kamikaze dronun, Türkiye'nin ürettiği Bayraktar TB-2'yi de imha edebildiğini iddia eden bir animasyon yayınlandı. Bayraktar TB-2'lerin hedef alındığı animasyonu değerlendiren uzmanlar videoyu "Rusların Bayraktar SİHA travması" olarak yorumladı. Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'a tarihi zaferi getiren Türk SİHA'ları Ermenistan'ın yanında yer alan Ruslarda büyük rahatsızlık yaratmıştı.

Rossiya 1 televizyonunda Rusya Merkezli Kaleşnikof şirketine bağlı ZALA AERO tarafından üretilen 'havada mayın döşeme' sistemi temelli yeni İHA'ların tanıtıldığı bir animasyon yayınlandı. Bayraktar TB-2'nin hedef alındığı animasyonda Türkiye'ye mesaj verildiğini ifade eden Güvenlik ve Terör uzmanı Abdullah Ağar, bunu "Rusların Bayraktar SİHA travması!" diye tanımladı.

AĞAR: MESAJ VERİYOR

Ağar paylaşımında "Rusların Bayraktar SİHA travması! Rus üretimi İHA vurabilen "Lancet" isimli dronlarını tanıtırken, bunu Türk üretimi Bayraktar TB-2'yi vurduklarını (!) gösteren bir animasyonla yayınlıyorlar. Suriye, Libya, Karabağ duman yapmış, Ukrayna mesajı veriyor, güven arıyor olmalılar." dedi.

Büyük travma! Ruslar Türk SİHA'larını böyle vurdu ama yalnızca animasyonda

RUS PANTSIR- S1'LERİN KABUSU TB2

Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da Bayraktar TB2'lerin sahadan sildiği Rus hava savunma sistemiyle, Rusya uluslararası arenada büyük bir prestij kaybına uğramıştı.

Elektronik harp sistemlerini en ileri seviyede uygulayan Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk uçaklarına kilitlenen Pantsir S-1'leri SİHA operasyonları ile kullanılamaz hale getirmişti.

Büyük travma! Ruslar Türk SİHA'larını böyle vurdu ama yalnızca animasyonda

Bayraktar TB-2, Dağlık Karabağ, Ermenistan, Türkiye, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Büyük travma! Ruslar Türk SİHA'larını böyle vurdu ama yalnızca animasyonda - Son Dakika Dünya


YORUMLAR (3)
  • 6.murad: Kardesim yanlis anladimsa dizelt ne olur sadece anlamadigim icin soruyorum . Havada mayin mi varda sihalara koral gibi mayin sistemi bilgisi yuklensin ? Sadece anlamadigimdan soruyorum yanlis anlama lutfen ? 0 0 Yayından Kaldır

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