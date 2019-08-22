Son Dakika Haberleri: Rusların tatildeki ilk adresi Türkiye: Neden tercih ediyorlar?
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Rusların tatildeki ilk adresi Türkiye: Neden tercih ediyorlar?

48 dakika önce

Ruslar Türkiye'ye gelen yabancı turist listesinde ilk sırada yer alıyor.

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Ruslar Türkiye'ye gelen yabancı turist listesinde ilk sırada yer alıyor. İki ülke arasında 2015'te yaşanan 'uçak krizi'yle çakılan turist sayısı günümüzde tam tersine döndü. Peki Ruslar niçin Türkiye'ye gitmeyi tercih ediyor? Rusya'nın tarihi St Petersburg kentinde halka sorduk.

Türkiye, turist, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 05:12 
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