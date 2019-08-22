Rusların tatildeki ilk adresi Türkiye: Neden tercih ediyorlar?
1 saat önce
Ruslar Türkiye'ye gelen yabancı turist listesinde ilk sırada yer alıyor. İki ülke arasında 2015'te yaşanan 'uçak krizi'yle çakılan turist sayısı günümüzde tam tersine döndü. Peki Ruslar niçin Türkiye'ye gitmeyi tercih ediyor? Rusya'nın tarihi St Petersburg kentinde halka sorduk.
Ruslar Türkiye'ye gelen yabancı turist listesinde ilk sırada yer alıyor.
İki ülke arasında 2015'te yaşanan 'uçak krizi'yle çakılan turist sayısı günümüzde tam tersine döndü.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 05:30
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