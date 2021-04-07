Rusların Türkiye'de tercih ettikleri turizm destinasyonlarını genişletmesi bekleniyor - Son Dakika

Rusların Türkiye'de tercih ettikleri turizm destinasyonlarını genişletmesi bekleniyor

07.04.2021 11:05
Rusların Türkiye'de tercih ettikleri turizm destinasyonlarını genişletmesi bekleniyor, System.String[]

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, Türkiye'de en çok Antalya'yı tercih eden Rus turistlerin bu yıl tatil tercihlerini çeşitlendirilebileceğini, farklı noktalara da ilginin artabileceğini söyledi.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, Türkiye'de en çok Antalya'yı tercih eden Rus turistlerin bu yıl tatil tercihlerini çeşitlendirilebileceğini, farklı noktalara da ilginin artabileceğini söyledi.

"Turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde başlatılan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" kapsamında geçen yıl 3,5 milyonu aşkın turist ağırladı.

Sağlıklı ve güvenli tatil hizmetinin sunulduğu Antalya'yı tercih eden 3 milyon 512 bin 910 turistin 1 milyon 509 bin 648'ini Ruslar oluşturdu. Kentte, yeni sezonun da Rusya'dan gelecek turistlerle başlaması bekleniyor.

POYD Başkanı Ülkay Atmaca, AA muhabirine, yeni sezon için sektörün hazırlıklarını tamamladığını, farklı ülkelerden gelecek misafirleri beklediklerini söyledi.

Bu ay hareketliliğin başlamasını öngördüklerini aktaran Atmaca, turizmi 12 aya yaymak, ülke genelinde turizm faaliyeti yapabilmek için uzun uğraşlar verildiğini dile getirdi.

Turizmin çeşitlendirilmesinin önemine işaret eden Atmaca, şunları kaydetti:

"Yıllardır konuştuğumuz en önemli konu turizm çeşitliliğiydi. Kriz dönemlerinde alternatifler oluşturmak çok büyük faydalar sağladı. Kültür ve Turizm Bakanlığının alternatif turizm için kültür, gastronomi gibi başlattığı çalışmalar var. Bazı tur operatörlerimiz özellikle kış aylarında kayak merkezlerini çok iyi tanıttılar. Artık Doğu'da hem kültürle hem lezzetle ilgili turlar düzenlenmeye başlandı. Her kriz kendi alternatiflerini yaratıyor. Salgın döneminde ilk kez Marmaris'te, Bodrum'da mega yatlarıyla tatil yapan Rusları gördük. Bu sene Türkiye'nin her yerinde Rusları görebileceğiz."

Rusların hem iklim hem lezzet hem coğrafya ve tarih olarak Türkiye'yi çok beğendiğini vurgulayan Atmaca, bunun avantajının Rusları Türkiye'nin her köşesinde görerek yaşanacağını bildirdi.

Atmaca, salgın sürecinden alternatiflerin artırıldığını, daha fazla insanın tatile çıkması, daha fazla seyahat etmesi için yeni rotalar çizildiğini ifade etti.

"Türkiye, sağlıklı ve güvenli turizm sertifikasıyla güven aşıladı"

Turizmde "her şey dahil" sisteminin geliştiricisi olarak bilinen ve Anatolity Sürdürülebilir Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Cem Kınay, Antalya'nın Ruslar için önemli bir destinasyon olduğunu hatırlattı.

Rusya'daki özellikle Türk kökenli tur operatörlerinin salgın sürecinde çok önemli hamleler yaptığını vurgulayan Kınay, "Kayak turizmini açtılar, Erciyes'e, Palandöken'e Rus turist götürdüler. Mardin'e Rusya'dan misafir götürüyorlar. Ege bölgesinde de tatil yaptılar. Salgın sürecinde Ruslar, Türkiye'nin farklı güzelliklerini keşfetti. Ülkemiz için iyi bir gelişme, artık her yerde Rus turistleri göreceğiz." diye konuştu.

Kınay, Türkiye'nin sağlıklı ve güvenli turizm sertifikasıyla güven aşıladığını, birçok ülkeden turistin Türkiye'yi tercih etmesini beklediklerini dile getirdi.

Türkiye, Antalya, Turizm, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusların Türkiye'de tercih ettikleri turizm destinasyonlarını genişletmesi bekleniyor - Son Dakika


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