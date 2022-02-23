Rusların yarısı Ukrayna'yı NATO dışında tutmak için askeri güç kullanımını onaylıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Rusların yarısı Ukrayna'yı NATO dışında tutmak için askeri güç kullanımını onaylıyor

23.02.2022 23:45
Rusların yarısı Ukrayna'yı NATO dışında tutmak için askeri güç kullanımını onaylıyor

ABD haber kanalı CNN tarafından yapılan araştırma, Rusya halkının yarısının Ukrayna'nın NATO'ya katılımını engellemek için askeri güç kullanılmasını desteklediğini ortaya koydu.

ABD haber kanalı CNN tarafından yapılan araştırma, Rusya halkının yarısının Ukrayna'nın NATO'ya katılımını engellemek için askeri güç kullanılmasını desteklediğini ortaya koydu.

CNN'in Ukrayna ve Rusya'dan 1000'erden fazla kişiyle 7-15 Şubat'ta yapılan özel anketine göre, Rus katılımcıların yarısı Ukrayna'yı NATO dışında tutmak için askeri güç kullanmayı doğru, 4'te biri ise yanlış bulduğunu, diğer 4'te 1'i ise emin olmadığını belirtti.

Ankete katılan Rusların yüzde 43'ü, Ukrayna ile Rusya'yı yeniden birleştirmek için askeri güç kullanımını onaylarken, yüzde 36'sı onaylamadı.

Ukraynalı katılımcıların ise yüzde 70'i Ukrayna'nın NATO'ya katılmasını engelleme, yüzde 73'ü de iki ülkenin birleştirilmesi konusunda Rusya tarafından askeri güç kullanımına karşı çıktı.

Rus katılımcıların sadece yüzde 13'ü ülkelerinin Ukrayna'ya karşı askeri harekata geçeceğini, yüzde 31'i de Ukrayna'nın Rusya'ya saldıracağını belirtirken, yüzde 65'i iki ülke arasındaki gerilimin barışcıl şekilde sonlanacağı görüşünü paylaştı.

Ukrayna'nın ise yüzde 43'ü gerilimin barışçıl şekilde biteceğine inanırken, yüzde 42'si savaşı Rusya'nın başlatacağı, yüzde 45'i ise başlatmayacağını düşünüyor.

Ankete katılan Ukraynalıların yüzde 73'ü Donbas'ta Rus askerlerinin olduğuna inanırken, Rusların sadece yüzde 19'u Donbas'ta Rus askeri varlığı olduğunu düşünüyor.

Rusların yüzde 64'ü Rus ve Ukrayna halkının tek millet olduğunu görüşünü paylaşırken, sadece yüzde 28'i bu görüşü benimsiyor, yüzde 66'sı da tek millet görüşüne karşı çıkıyor.

Diğer yandan Rusların yüzde 54'ü iki ülkenin ayrı olması gerektiğini, yüzde 34'ü ise birleşmesi gerektiğini ifade ederken, Ukraynalıların yüzde 85'i ayrı iki ülkeden, yüzde 9'u ise birleşmiş bir ülkeden yana görüş belirtti.

Katılımcı Rusların yüzde 71'i Sovyetler Birliği'ni olumlu, yüzde 9'u olumsuz olarak yorumlarken, Ukraynalıların yüzde 34'ü olumlu, yüzde 35'i olumsuz olarak gördüğünü aktardı.

YORUMLAR
500
Polonya Başbakanı Morawiecki'ne göre Rusya Ukrayna işgaliyle yetinmeyecek Polonya Başbakanı Morawiecki'ne göre Rusya Ukrayna işgaliyle yetinmeyecek Rusya-Ukrayna krizi: İki ülke arasındaki gerginlik nasıl krize dönüştü? Rusya-Ukrayna krizi: İki ülke arasındaki gerginlik nasıl krize dönüştü?

Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusların yarısı Ukrayna'yı NATO dışında tutmak için askeri güç kullanımını onaylıyor - Son Dakika


Son Dakika
23:44 Kahin Nostradamus, 3. Dünya savaşı için tarih vermiş! İşte korkutan kehanet
23:10 AK Partili Şamil Tayyar, sosyal medyadan "Gönlümde yatan aday Kılıçdaroğlu" dedi, binlerce yorum geldi
22:50 Pelin Öztekin'den, heyecanlandıran açıklama! Babası Rasim Öztekin, ölmeden önce filmde oynamış!
22:48 Savaş ihtimali spor organizasyonlarını da etkiledi! Rusya'da düzenlenecek etkinlik Türkiye'ye veriliyor
22:45 ABD'den korkutan açıklama: Rusya askerlerinin yüzde 80'ini Ukrayna'ya girmek üzere ileriye konuşlandırdı
22:16 Son Dakika: ABD'den Rusya'ya karşı yeni hamle! Kuzey Akım 2 projesi yetkililerine yaptırım uygulanacak
22:04 Tarihçi İlber Ortaylı canlı yayında Putin'in Osmanlı sözlerini değerlendirdi, kaçırdığı noktayı açıkladı
21:51 Fatih Altaylı, yeni logo tasarımına çok sinirlendi: Bu formayı onaylamak Galatasaray'a ihanettir
21:24 Süper Lig'deki erteleme maçında gol sevinci yaşanmadı! Gaziantep FK, sahasında Yeni Malatyaspor'la berabere kaldı
21:23 Ölüm anında beyni incelenen adam, sadece güzel günleri düşünmüş!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 23:52:05. #1.11#
SON DAKİKA: Rusların yarısı Ukrayna'yı NATO dışında tutmak için askeri güç kullanımını onaylıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement