Son Dakika Haberleri: Rusların Yüzde 91'i Türkiye'ye Tatil Amaçlı Geliyor

Rusların Yüzde 91'i Türkiye'ye Tatil Amaçlı Geliyor

2 saat önce

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından hazırlanan Rusya Turizm Pazar Raporu'na göre, geçen yıl Rusların yüzde 91'i Türkiye'ye tatil amaçlı geldi.

Rusların Yüzde 91'i Türkiye'ye Tatil Amaçlı Geliyor, System.String[]
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından hazırlanan Rusya Turizm Pazar Raporu'na göre, geçen yıl Rusların yüzde 91'i Türkiye'ye tatil amaçlı geldi.

Rapor, Moskova Uluslararası Turizm Fuarı'nda (MITT) açıklandı. Küçük bir kitapçık haline getirilen rapor, fuarda TÜRSAB standını ziyaret edenlerle de paylaşıldı.

Rapora göre, petrol fiyatlarındaki düşüş ve yaptırımlar nedeniyle 2015 ve 2016'da daralan Rus ekonomisi, 2017 ve 2018'de yönünü yeniden yukarı çevirdi.

Ekonomik toparlanmayla birlikte geçen yılın 9 aylık döneminde yurt dışına seyahat eden Rusların sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 artarak 32 milyon 910 bine yükseldi.

Türkiye, Ruslar için en önemli tatil noktası olma özelliğini 2018'de de sürdürdü. Geçen yıl Türkiye'ye gelen Rus turist sayısı, tarihin en yüksek seviyesi olan 5 milyon 964 bin 613'e ulaştı.

Rus turistlerin gözdesi Antalya ve İstanbul

Rapora göre, Rusların Türkiye'de en çok ziyaret ettiği illerin başında Antalya ve İstanbul geliyor.

Antalya Havalimanı verilerine göre, 2018'de Türkiye'ye gelen Rusların 4 milyon 651 bin 709'u Antalya'yı tercih etti.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, söz konusu dönemde İstanbul'u ziyaret eden Rus ziyaretçi sayısı ise 618 bin 511 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Rus vatandaşları, geçen yıl Türkiye'de ortalama 8,4 gece kaldı.

Öte yandan, Rus turist sayısı bakımından tarihin en yüksek seviyesine çıkılmasına karşın Türkiye'ye gelen misafirlerin kişi başı ortalama harcaması geçen yıllara göre düşük oldu.

TÜİK verilerine göre, 2013'te Türkiye'de kişi başı ortalama 800 dolar olan Rus turistlerin harcamaları, sonraki yıllarda önemli miktarda düşüş gösterdi ve 2018 itibarıyla 607 dolar seviyesine geriledi.

Rapora göre, geçen yıl Türkiye'ye gelen Rus turistlerin yüzde 74,6'sı paket turlarla, yüzde 25,4'ü ise bireysel olarak geldi. Rus turistlerin yüzde 91,5'inin Türkiye'ye tatil amacıyla geldiği belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:26 Kaynak: AA

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Türkiye, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rüştü Reçber: Şenol Güneş'in Milli Takıma Gelmesi Doğru Hamle Bu Yıl 6 Milyonun Üzerinde Rus Turist Bekleniyor

Abdullah Gül'e Yakın İsim, Yeni Parti İddialarını Güçlendirdi Çalışma İzni Olmadan Yabancı Çalıştıran İşverene 8 Bin 821 Lira Para Cezası Kesilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 16:26:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusların Yüzde 91'i Türkiye'ye Tatil Amaçlı Geliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]